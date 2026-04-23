El exresponsable jurídico de Globalia desde el Senado: "Begoña Gómez no ha participado nada en el préstamo a Air Europa"

Archivo - Un avión de la aerolínea AirEuropa en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 2 de enero de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exdirector de la asesoría jurídica de Globalia Ramiro Campos Gallego ha negado durante su intervención en el Senado que la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, haya participado "nada" en el préstamo a Air Europa, a la vez que ha defendido esta operación proclamando que tenía unas condiciones "muy significativas".

Así se ha pronunciado desde la comisión del Senado sobre la SEPI el director de la asesoría jurídica de Globalia en el momento en el que se concedió el préstamo a Air Europa, entrando en una discusión con el PP sobre el término de esta ayuda, ya que los 'populares' insisten en que es un "rescate".

Sin embargo, el exdirectivo de Globalia ha repetido que fue un "préstamo" con unas condiciones "muy significativas", sugiriendo que eran incluso "abusivas", a la vez que ha sostenido que este dinero se ha devuelto "íntegramente" y con los intereses.

Según ha declarado, fue él mismo junto con un equipo el encargado de realizar las operaciones para este préstamo, aunque ha negado haber participado en alguna reunión entre el exCEO de Globalia Javier Hidalgo y la exministra de Economía Nadia Calviño.

Al ser preguntado por si ha mantenido algún encuentro con el vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, el exdirectivo de Globalia ha reconocido reuniones con él en el marco de este préstamo.

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