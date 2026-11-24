El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha salido este martes en defensa de la "profesionalidad" del personal de los consulados, en el punto de mira con motivo del voto exterior de cara al 29N, y ha asegurado que no está haciendo otra cosa sino cumplir "escrupulosamente" con las indicaciones que han recibido del Tribunal Supremo, después de que este haya prohibido el voto a los nacionalizados por la 'ley de nietos' que no desciendan de exiliados.

Fuentes del departamento que encabeza José Manuel Albares han trasladado a Europa Press que "el Ministerio de Asuntos Exteriores y todo su Servicio Exterior, incluidos los cónsules, cumple y cumplirá escrupulosamente la legalidad vigente", al tiempo que han defendido "la profesionalidad y el rigor de todos ellos", rechazando las "acusaciones infundadas" en su contra.

Asimismo, las fuentes han asegurado que el Ministerio "ha cumplido y sigue cumpliendo escrupulosamente con la totalidad de las indicaciones dadas por el Tribunal Supremo en sus autos para custodiar y diferenciar perfectamente la documentación electoral entregada por las personas separadas del CERA" por el alto tribunal de las de los votantes.

Las fuentes se refieren con ello a la presencia de cajas de cartón distintas de las urnas donde los electores depositan sus votos para que introduzcan en ellos sus papeletas quienes han recibido la nacionalidad en virtud de la llamada 'ley de nietos', a quienes el Supremo ha prohibido votar en estas elecciones a menos que demuestren que efectivamente descienden de exiliados.

En este sentido, desde Exteriores esgrimen que "la recepción de dicha documentación electoral se produce precisamente por mandato expreso del Tribunal Supremo en su auto de 23 de octubre", si bien no aclaran si ha sido el Ministerio quien les ha pedido que se instalen cajas de cartón para tal fin.

LAS INSTRUCCIONES DEL SUPREMO

En dicho auto, el Supremo ordenó que se excluyera del CERA --el censo de los españoles en el exterior-- a quienes no contaran con una acreditación consular de que habían recibido la nacionalidad como descendientes de exiliados.

Asimismo, instruyó que llegado el caso, si una persona acudía al consulado a votar pero no estaba en el listado actualizado del CERA "los responsables consulares recibirán su documentación electoral pero no la introducirán en la urna, sino que la mantendrán aparte para su envío (...) a la Junta Electoral Provincial competente, junto con el resto de la documentación electoral pero debidamente diferenciada", dejando constancia de ello en el acta consular.

Por lo que se refiere al escrutinio, el Supremo fijó que las juntas electorales provinciales solo introducirán en las urnas el voto de quienes figuraban en el listado CERA, "debiendo guardar aparte, junto con el resto de su documentación electoral, los de quienes no lo estén, haciéndolo constar además en el acta de la sesión".

INTERÉS POR VOTAR, EXPLICACIÓN A LAS COLAS

Por otra parte, en cuanto a las colas de varias horas que se han registrado en algunos consulados desde que comenzó el voto presencial en el exterior el pasado sábado, en Exteriores entienden que suponen la constatación del "interés evidente de los electores en votar" en estas elecciones.

Asimismo, desde el Ministerio aseguran a Europa Press que todo el personal "está volcado en que los españoles puedan votar y las oficinas consulares que han solicitado refuerzo cuentan con el mismo", si bien no se pronuncian sobre la falta de papeletas constatada en algunos de ellos y que el PP ha denunciado ante la Junta Electoral Central (JEC).

Por último, recuerdan que además de estar recibiendo entre el 21 y el 26 de noviembre el voto de quienes desean participar en las elecciones del 29 de noviembre y no han remitido su voto por correo, "las oficinas consulares continúan atendiendo a los españoles en el día a día", en referencia al hecho de que son las encargadas de expedir pasaportes o inscribir nacimientos, fallecimientos o bodas en el registro, entre otros.