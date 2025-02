Exteriores no cree que el gobierno de Trump influya en las bases de Rota y Morón de la Frontera: "Ninguna preocupación"

Albares recuerda que EEUU no llega al 5% de gasto en defensa que exige Trump y dice que la UE es partidaria del libre comercio

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europa y Cooperación, José Manuel Albares, se ha mostrado tranquilo por cómo puede afectar la política exterior del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la bases militares norteamericanas de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla).

Así lo ha asegurado el jefe de la diplomacia española en una entrevista en 'La hora de la 1' de TVE, recogida por Europa Press, al ser preguntado sobre si la recién comenzada Presidencia de Trump podría suponer algún motivo de inquietud para las bases naval de Rota y aérea de Morón de la Frontera.

"No hay ninguna indicación ni de Estados Unidos ni esta administración ha hecho ninguna indicación sobre esas dos bases que contribuyen claramente a la seguridad euroatlántica. Por lo tanto, no, ninguna preocupación ni ninguna inquietud", ha zanjado Albares sobre la presencia estadounidense en las dos bases que mantiene en Andalucía.

Es este sentido, el ministro también se ha referido a la exigencia del presidente de Estados Unidos para que los miembros de la OTAN amplíen su gasto en defensa hasta el 5% del PIB, recordando que Washington "en estos momentos está muy lejos de esa cifra", en un 3,5%, y que las decisiones sobre la inversión militar se deciden en el Consejo Atlántico.

"Por supuesto la opinión de Estados Unidos, que es un aliado muy cualificado dentro de la OTAN, es muy importante. Pero las decisiones sobre el gasto europeo las tomamos en Bruselas entre europeos y en lo que toca a la OTAN lo tomamos en el seno del Consejo Atlántico", ha explicado el ministro de Exteriores.

EUROPA ES PARTIDARIA DEL LIBRE COMERCIO

Preguntado por cuál sería la respuesta de Bruselas si finalmente Estados Unidos termina imponiendo aranceles a la Unión Europea, el ministro ha señalado que la posición de los europeos es "favorable" al libre comercio puesto que las guerras comerciales "afectan y empobrecen a todos, al que la inicia y al que tiene que responder a ella".

"Yo siempre digo que a mí no me gusta hacer política ficción, porque en política exterior uno se tiene que basar exclusivamente en hechos. No hay que entrar en la profecía autocumplida (...) Pero claro que la posición de los europeos es favorable al libre comercio", ha declarado.

Albares ha asegurado que Europa "ha dejado claro" en muchas ocasiones, "la última" frente al "desafío ruso" al continente europeo con la invasión de Ucrania. "Nosotros tenemos muy claro cuáles son nuestros intereses, y también tenemos los instrumentos y la voluntad, si hace falta, para aplicarlos", ha remarcado.

Con ello, ha incidido en que el "espíritu" con el que se "acercan" al gobierno de Trump es el de "seguir cooperando", dado que el país norteamericano es el "aliado natural" de la Unión Europea.

"Cuando europeos y norteamericanos trabajamos juntos, como venimos haciendo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, es mutuamente beneficioso y también ofrece más estabilidad al mundo", ha afirmado.

LA UE TIENE HERRAMIENTAS PARA ACTUAR SOBRE X

En otro orden de cosas, Albares ha hablado sobre la injerencia que el magnate Elon Musk, dueño de la red social X, está haciendo en países como Alemania o Reino Unido, relatando que por el momento "no hay encima de la mesa" ninguna decisión para regularla.

Eso sí, ha querido mandar "un mensaje de tranquilidad" a los españoles porque existen "los instrumentos para ello", sobre todo enfocadas a "garantizar la serenidad en los momentos de elecciones democráticas", que es cuando "las sociedades se polarizan más".

"Ya debería de ser una llamada de atención que alguien externo a esos países tenga tanto interés por una fuerza política determinada", ha continuado en su explicación Albares, advirtiendo de que dichas injerencias van "en contra de los intereses de los ciudadanos" y poner a Europa a favor de "intereses privados".

Cuestionado sobre cuándo sería el momento en que Bruselas podría echar mano de sus instrumentos para frenar la injerencia externa de redes sociales como X, ha respondido que cuando se coarte la libertad porque "la información es sesgada" y "porque el bulo prima sobre la información contrastada", como cuando la UE hizo "desaparecer del mapa" a los medios rusos Sputnik y Russia Today tras la invasión de Ucrania.