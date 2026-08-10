Exteriores no tiene constancia por el momento de españoles afectados en el terremoto de Colombia

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, con el secretario de Estado de Asuntos Exteriores de la Commonwealth, Edward Samuel Miliband. En el Ministerio de Asuntos Exteriores, a 29 de julio de 2026, en Madrid. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores no tiene constancia de que haya españoles afectados en el terremoto de 7,4 grados en la escala de Richter que ha sacudido este lunes el noroeste de Colombia, cerca de localidad de San José del Palmar y en el departamento de Chocó.

Según han trasladado fuentes del departamento dirigido por José Manuel Albares, la embajada de España en Colombia y el Consulado General están "plenamente activados y siguiendo la situación" aunque "por el momento" no tengan constancia de heridos, desaparecidos o fallecidos.

Asimismo, han recomendado a los españoles que se encuentren en Colombia "seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades locales y la información y contactos en las redes sociales de la embajada de España y del Consulado General". También recuerdan los teléfonos de emergencia disponibles: +573164733216 y +34 910001249.

El Consulado General de España en Bogotá también ha facilitado a través de redes sociales la línea de teléfono "123" para emergencias y el correo del Consulado (cog.bogota@maec.es).

El epicentro del seísmo, registrado sobre las 7.34 horas (hora local), se ha situado a cinco kilómetros al este de San José del Palmar y ha tenido una profundidad de 107 kilómetros, según ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en un informe preliminar.