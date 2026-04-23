Extraditado desde Cuba Martiño Ramos, el profesor gallego buscado por agredir sexualmente a una alumna

Martiño Ramos- POLICÍA NACIONAL

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El profesor gallego Martiño Ramos Soto fue extraditado este miércoles a España desde Cuba, país en el que fue detenido tras haberse fugado con una condena a 13 años de prisión por la agresión sexual de una menor.

Fuentes policiales han confirmado a Europa Press que el condenado, detenido por las autoridades cubanas en noviembre, ha embarcado en un avión que llega al aeropuerto de Madrid.

El fugitivo huyó de España en julio, antes de que el 16 de septiembre pasado la autoridad judicial emitiera una orden de búsqueda nacional para que ingresara en prisión. Desde el 31 de octubre había ya una orden internacional y se habían intensificado los contactos con las autoridades cubanas, un país con el que España no tiene acuerdo de extradición bilateral.

La búsqueda de Martiño Ramos fue muy mediática por abusar de una menor con prácticas sádicas en Orense, donde el fugitivo fue militante de la formación En Marea. La Policía confirmó además que se fugó en julio a Cuba, pasando antes por Portugal, Brasil y Perú.

Según la ficha que publicó la Policía Nacional en la lista de los diez fugitivos más buscados, Martiño Ramos es natural de Ourense y tiene 50 años. Está condenado a 13 años de prisión por abusos sexuales a una alumna menor de edad mediante prácticas sádicas cuando la víctima tenía entre 12 y 16 años.