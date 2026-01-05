La FAES de Aznar rechaza la "colonización" de Venezuela y critica la "torpeza" de Trump con la oposición

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, durante la presentación de su último libro ‘ - Jesus Hellin/STUDIO MEDIA 19 / Europa Press

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) que preside José María Aznar ha rechazado la "colonización" de Venezuela por parte de Estados Unidos y ha criticado las declaraciones de "suma torpeza" del presidente Donald Trump avalando a jerarcas del régimen de Nicolás Maduro, al tiempo que ha apostado por encargar la transición a la oposición venezolana de Edmundo González y María Corina Machado.

En un editorial publicado este lunes y recogido por Europa Press, la FAES señala que la captura de Nicolás Maduro es "una buena noticia", pero ello no oculta "las incertidumbres" y "las incógnitas que deja abiertas" esa acción estadounidense.

"Un relevo en el liderazgo (de Venezuela) sin una transición hacia la democracia no es la expectativa que merece una nación hecha prisionera por la narcodictadura que usurpa su Gobierno. Tutelar ese proceso es una cosa, colonizar el país con tal pretexto, otra muy distinta", advierte.

A su juicio, lo que necesita Venezuela es un proceso de "nation-building" (construir nación), y eso es "precisamente el tipo de acción política denostada por el movimiento MAGA y del que Trump reniega cada vez que tiene oportunidad".

NO HAY UN CHAVISMO REFORMISTA

Su propuesta es que los ganadores de las elecciones de julio de 2024, Edmundo González y María Corina Machado, sean quienes lideren la transición, y rechaza "suplantar" a los venezolanos, "aprovecharse de ellos y de su desgracia", y negociar con un inexistente "chavismo reformista" de colaboradores de Maduro como su vicepresidenta Delcy Rodríguez.

"Apoyar ese proceso de ninguna manera es lo mismo que transformarlo en un acuerdo ventajoso tras el pertinente regateo con los epígonos del chavismo. Las declaraciones de Trump, de suma torpeza, han dado pábulo a toda suerte de conjeturas inquietantes en este sentido", advierten.

La fundación de Aznar aprovecha también para criticar al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez, a quienes considera "cómplices con la dictadura criminal recién decapitada". "Las acaloradas defensas de la tiranía a cargo de buena parte de la izquierda española no sorprenden, pero llevan el bochorno de cualquier temperamento democrático a su ápice", sostienen.