Feijóo acusa a Sánchez de no dar explicaciones y dice que no puede seguir gobernando quien debe "silencio" a Ábalos

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijo y la portavoz del grupo popular en el Congreso, Ester Muñoz, durante una sesión de control, en el Congreso de los Diputados, a 29 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de no ofrecer explicaciones en el Senado durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' y recurrir a fórmulas como "no me consta" o "no lo recuerdo".

"No puede seguir gobernando quien debe más silencio al 'sólido' Ábalos y al 'decente' Cerdán que explicaciones a la gente", ha declarado Feijóo, en alusión a las manifestaciones del presidente sobre Ábalos, exministro y exsecretario de Organización del PSOE, y Santos Cerdán, exmúmero tres de los socialistas y actualmente en prisión.

En un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press, el jefe de la oposición ha afirmado --al término de la comparecencia de Sánchez, que se ha prolongado cinco horas-- que España "necesita un tiempo nuevo de reparación y limpieza". "Y se lo daremos", ha resaltado.

También el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha cargado duramente contra el presidente del Gobierno por los "elogios" que, a su juicio, ha dedicado a Ábalos. Así, ha dicho que se ha referido a su exministro como "el elocuente", "el articulado" o "el sólido".

"De todo, menos Ábalos 'el imputado'". Elogios de Sánchez para 'El de los folios'", ha señalado Tellado en la misma red social. En su intervención, el jefe del Ejecutivo ha reconocido que Ábalos fue una persona de su "máxima confianza", enmarcando su salida del Gobierno en el contexto de la desescalada de la pandemia, aunque ha aclarado que sus "hábitos personales" le repugnan.

RECURRIR A "EVASIVAS" EN "MÁS DE 40 OCASIONES"

El PP ha indicado que el presidente del Gobierno ha recurrido "en más de 40 ocasiones" a fórmulas "evasivas" como "no me acuerdo" o "no me consta". "Para esto no necesitaba una 'war room' ni le hacían falta 950 asesores", han indicado fuentes 'populares'.

En concreto, el PP ha contabilizado 18 "no me consta" de Sánchez; 11 "no lo sé"; siete "no tengo constancia"; seis "no recuerdo"; tres "no sabría decirle"; cinco "desconozco"; y dos "no tengo conocimiento", según han señalado fuentes del partido.

El PP ha dicho que ya contaba con que el presidente del Gobierno "intentara evadir todas las preguntas del senador del PP". A su entender, "buscar verdades en cualquier testimonio de Pedro Sánchez sería ingenuo".

"Decir la verdad no se le da bien. Pero sí buscábamos sentarle en la comisión de investigación y hacerle las preguntas que muchos españoles querrían que respondiera", ha dicho las mismas fuentes. A su entender, Sánchez "no lo ha hecho, pero todos los españoles han visto la nula vocación de colaborar del presidente".

"NO HA DESPEJADO NINGUNA DUDA SOBRE LA CONTABILIDAD B"

Según el PP, Sánchez "no sabe dónde está el despacho de la persona que entrega los sobres con billetes que él mismo admite haber recibido", algo que, según fuentes 'populares', es "llamativo".

Además, ha criticado que haya respondido "no recuerdo" cuando se le pregunta por su último cobro en efectivo por parte del PSOE. "No ha despejado ninguna duda sobre la contabilidad B del PSOE, el rescate de Air Europa, la trama de las mascarillas", han recalcado las mismas fuentes, que han añadido que "no ha sabido ni despejar la duda de si tiene o no mensajes con Aldama.

SENADOR DEL PP VE A SÁNCHEZ PRONTO EN EL BANQUILLO

Asimismo, el PP ha resaltado que "en todos los medios de todos los países" se va a ver al presidente del Gobierno de España "respondiendo (o sin responder) a preguntas sobre la corrupción de su familia, su partido y su Ejecutivo". "La deshonra es total. El objetivo está conseguido", han proclamado las mismas fuentes.

Diferentes cargos del PP ha utilizado las redes sociales para echar en cara a Sánchez que no haya ofrecido explicaciones en la Cámara Alta. Más allá ha ido el senador murciano Francisco Bernabé al afirmar: "Sánchez en el banquillo de los acusados del Senado. Pronto en el de los juzgados".