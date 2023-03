Feijóo acusa a Sánchez de querer "imponer" su reforma de pensiones: "No voy a ser cómplice de dejar un agujero"

Dice que el Gobierno sabe que su reforma "no garantiza la sostenibilidad de las pensiones" y le acusa de "ocultarla" al PP



MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de querer "imponer de forma unilateral" su reforma de las pensiones, una propuesta que, a su juicio, "no garantiza la sostenibilidad" del sistema. Además, se ha quejado de que el Gobierno esté "ocultando" a la oposición lo que ha negociado, "dando por cerrada la cuestión" y buscando aprobarla por real decreto ley.

"Yo lo que le puedo asegurar es que yo no voy a ser cómplice de dejar un agujero para las pensiones actuales y un agujero todavía mayor para las pensiones futuras. Yo no voy a ser responsable de eso porque no voy a engañar a los españoles", ha manifestado.

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios tras presentar la intervención del presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, en el desayuno informativo que ha organizado Europa Press, que ha contado con la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, entre otros.

"NO DEJAR UN ENORME AGUJERO QUE PONGA EN RIESGO LAS PENSIONES"

Al ser preguntado expresamente cuál es la propuesta de pensiones del PP, Feijóo ha indicado que su propuesta pasa por "mantener la sostenibilidad del sistema de pensiones" y "no dejar un enorme agujero que ponga en riesgo las pensiones, "no solo de los que las cobran ahora, sino los que tienen expectativas de cobrarlas".

"Y mi propuesta de pensiones es no decirle a los jóvenes que no van a tener una pensión digna", ha apostillado, para añadir que lo que ha hecho el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos "no lo acredita ningún instituto ni ninguna academia económica en España".

En este sentido, ha reiterado que no hay "ningún experto en pensiones que esté de acuerdo con la propuesta que ha planteado el Gobierno". "Lo que ha hecho el Gobierno es hacer un agujero en las pensiones que no está dispuesto a revertir y, además, decir que en el año 25 pues habrá que hacer una reforma de pensiones", ha manifestado, para añadir que la disposición adicional del texto que se conoce "lo dice muy claramente".

A su entender, no se trata de una reforma de pensiones sino que busca "aguantar hasta el final de la legislatura", de forma que quien esté en Moncloa en el año 2025 sea el "que solucione el agujero que ha venido creando" el Ejecutivo estos años.

"Creo que no es bueno tratar a los pensionistas de esta forma. Creo que no es bueno mandar un mensaje de que el Gobierno es incapaz de solventar las pensiones y de asegurar la sostenibilidad de las mismas", ha declarado.

Ante el hecho de que el Gobierno cuente con el visto bueno de Europa para su propuesta, Feijóo ha dicho desconocer si tiene ese "visto bueno de Europa" pero ha recalcado que Europa considera que éste es un tema que se tiene que "negociar" en el ámbito nacional.

"CADA VEZ QUE HAY UN PROBLEMA, LO APLAZA"

Feijóo ha afirmado que con el Gobierno de Pedro Sánchez "cada vez que hay un problema, lo aplaza". A su entender, no ha traído "ninguna solución estructural a la viabilidad de las cuentas públicas" sino más deuda y más déficit, y tampoco para "la sostenibilidad de las pensiones" sino un "agujero".

En cuanto a si quiere que el Gobierno llame al PP y le ofrezca información sobre su propuesta de pensiones, Feijóo ha señalado que el Gobierno "sabrá lo que tiene que hacer" pero ha insistido en que no va a ser "cómplice" de dejar un "agujero" a las pensiones actuales y futuras.

Preguntado después si ve margen para un acuerdo o ya lo dar por perdido, el líder del PP ha señalado que no se puede empezar "de una forma peor", ya que, el Gobierno ha "ocultado" a la oposición lo que está negociado y además lo quiere aprobar por real decreto ley.

Feijóo ha indicado que la reforma de las pensiones debería haberse presentado a finales del año pasado y ya están en marzo de 2023, por lo que llevan casi un año de retraso. "Y el Gobierno ha ido negociando este asunto al margen de los partidos políticos y al margen de otros sectores sociales", se ha quejado.

UNA REFORMA QUE "NO GARANTIZA LA SOSTENIBILIDAD DE LAS PENSIONES"

El líder del PP ha acusado además al Ejecutivo de estar "intentado imponer de forma unilateral algo que afecta a todos". Y junto al problema de forma, ha proseguido, hay un "problema de fondo, que es que "el Gobierno sabe que esta reforma no garantiza la sostenibilidad de las pensiones".

"El Gobierno sabe perfectamente que deja un agujero en las pensiones y pretende acabar la legislatura con ese agujero y el que venga, que lo solucione. Para esto no necesitamos Gobierno", ha concluido.