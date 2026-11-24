El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, preside la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, en la sede nacional del PP, a 2 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, ha admitido este martes su "inquietud" por las "urnas de cartón" en los consulados tras la decisión del Tribunal Supremo sobre la llamada 'ley de nietos', pero ha dicho que tiene "fe en que los cónsules blinden los votos". Además, ha recriminado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que sostenga que PP y Vox no aceptarán los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre.

"Me sorprende mucho que el presidente del Gobierno esté diciendo este tipo de cosas", ha declarado Feijóo en una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press, después de que Pedro Sánchez haya asegurado en otra entrevista radiofónica que PP y Vox, si no suman, no van a aceptar el resultado de las urnas.

Este fin de semana se abrió el plazo para votar de los españoles residentes en el exterior --disponen hasta el día 26--, con largas colas en consultados y embajadas para depositar el voto en urna en medio de la incertidumbre por la suspensión de la 'ley de nietos'.

El pasado viernes, el Tribunal Supremo (TS) exigió a la Junta Electoral Central (JEC) que garantice que más de 160.000 nacionalizados por la 'ley de nietos' no puedan votar en las elecciones generales si no demuestran que son descendientes de exiliados.

"ESTO NO HABÍA PASADO NUNCA EN NUESTRO PAÍS"

Al ser preguntado por las informaciones que hablan de caos en el voto de nacionalizados y residentes en el extranjero, con urnas de cartón en Buenos aires o Caracas, y si eso le provoca alguna inquietud, Feijóo ha respondido: "Obviamente me provoca inquietud que en mi país haya urnas de cartón en los consulados ante posibles ciudadanos a los que se le otorgó la nacionalidad, pero que no cumplen la ley en base a la cual se le otorga la nacionalidad y el derecho a voto. Esto no había pasado nunca en nuestro país".

Feijóo ha subrayado además que "nunca" había pasado que el Tribunal Supremo y la Junta Electoral Central (JEC) "detectasen irregularidades en el acceso a la nacionalidad y, en consecuencia, en el acceso al voto". "Y que esto se haga a unas semanas de finalizar el periodo de voto. Esto nunca había ocurrido en la democracia española, jamás", ha abundado.

El líder del PP ha señalado que "jamás un Gobierno utilizó una instrucción de una directora general de un Ministerio para ampliar los derechos a la nacionalidad y al voto que no le otorgaba la ley", en alusión a la instrucción de la secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Sofía Puente, que ampliaba las vías para optar a la nacionalidad con la llamada 'ley de nietos'.

Preguntado si tiene alguna preocupación por la limpieza de las elecciones, tras esas palabras de Sánchez expresando sus dudas sobre que PP y Vox acepten el resultado si no suman, Feijóo ha dicho que le "sorprende" que el jefe del Ejecutivo haga esas declaraciones. "Esto tampoco lo ha dicho ningún presidente del Gobierno jamás".

Feijóo ha recordado los antecedentes del presidente del Gobierno con la "modificación de sus primarias y de las cortinas donde metía las urnas para ganarle a sus compañeros". "Comprenderá que el señor Sánchez y la limpieza electoral son dos conceptos bastante contradictorios", ha enfatizado.

"TENGO FE EN QUE LOS CÓNSULES BLINDEN LOS VOTOS"

Feijóo ha indicado que una cosa es "otorgar la nacionalidad a los nietos de los exiliados" y otra extenderlo a un "tataranieto" y a aquellos que se fueron "antes de la guerra, en el año 1900". "Fíjense, el dato de Cuba, unos 300, 350, 400 exiliados. Número de solicitudes de pasaporte más de 300.000 y por cierto, gestionando una empresa pública del Gobierno cubano el otorgamiento del pasaporte", ha relatado.

El líder del PP ha afirmado que él confía en los cónsules. "Sigo teniendo fe en que los cónsules blinden los votos que se emiten en las urnas de los consulados y que esas urnas de cartón, que no sé muy bien para qué se ponen, estén bien supervisadas", ha manifestado.

Feijóo ha indicado que la Junta Electoral central "sabe muy bien, porque ha mandado parar", "que el Gobierno intentó que muchos ciudadanos pudieran votar sin tener derecho a voto". A su entender, eso "es un hecho constatable" y él se limita a hacer "una crónica de lo que ha sido estos estertores del sanchismo".

'LEY DE NIETOS VASCA' PARA LOS EXILIADOS POR ETA

A renglón seguido, el presidente del PP ha diferenciado la Ley de Nietos de su propuesta para los desplazados por ETA y ha defendido reparar el exilio de vascos y navarros que dejaron su tierra entre 1977 y finales de 2011, con al menos cinco años de empadronamiento previo.

El presidente del Partido Popular ha admitido que esta cuestión "no es fácil" y que no actuará sin el informe del Consejo de Estado y "sin que previamente esté informado por la Junta Electoral Central".

Según ha explicado, esta "reflexión" nace de una propuesta que en el año 2012 realizó el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales tras el exilio de "muchos vascos" y "muchos navarros", que "tuvo un impacto emocional, moral y electoral en su tierra".

"Por lo tanto, vamos a ver cómo estudiamos esto y, como es natural, yo no voy a hacer ningún chapuza de Sánchez, porque lo que pretendo es hacer lo contrario", ha enfatizado el presidente del Partido Popular.

Feijóo ha dejado claro que esta propuesta no trata de "modificar las elecciones, sino de reparar lo que ha pasado" en España con este exilio "que ha padecido España como consecuencia del terrorismo". "Por cierto, de un terrorismo convertido hoy y derivado hoy a un partido político como Sortu-Bildu, que es el que decidió, junto con Puigdemont, hacer presidente del Gobierno al señor Sánchez después de perder las elecciones", ha finalizado.