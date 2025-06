El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 11 de junio de 2025, en Madrid (España).- Fernando Sánchez - Europa Press

Señala a los socios de Sánchez: "Ellos sabrán lo que están haciendo, lo que han venido haciendo y lo que piensan hacer"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho este jueves estar "absolutamente avergonzado" con las revelaciones que recoge el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y ha recalcado que un primer ministro europeo no duraría ni "10 minutos" ante lo que están conociendo.

"Parece ser que empezaron robando en las primarias y no han parado de hacerlo. Parece ser que su modus operandi era robar votos a sus compañeros y después enriquecerse y mantenerse en el poder", ha declarado Feijóo, que ha pedido "disculpas" a los ciudadanos ante la "gravedad" de esas informaciones.

El informe que la UCO ha aportado al juez del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo señala a Cerdán como "la persona encargada de gestionar" los "presuntos pagos" de mordidas por la adjudicación ilegal de obras al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García. Ese documento también recoge una conversación que apunta a un presunto amaño en las primarias socialistas de 2014, las primeras que ganó Pedro Sánchez.

"UN MOMENTO DE EXTRAORDINARIA GRAVEDAD"

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, Feijóo ha expresado su "absoluta preocupación" ante lo que está ocurriendo y ha dicho que están en "en un momento de extraordinaria gravedad". "Me he dedicado a la política la mayor parte de mi vida y estoy absolutamente avergonzado. Esto no es la política", ha aseverado.

Dicho esto, ha pedido a los españoles que, pese a los casos de presunta corrupción que afectan a Sánchez y su partido, "sigan confiando" en el sistema democrático y judicial español. "Sin el sistema judicial, sin la independencia del Poder Judicial, en este momento en España no habría democracia", ha manifestado.

Feijóo ha señalado que su partido quiere leer el informe completo de la UCO antes de hacer una valoración "completa" porque no quieren "improvisar" ni "precipitarse". "Estamos leyendo los 490 folios. Parece ser que faltan anexos, faltan audios", ha dicho.

"TRAMA MAFIOSA"

Eso sí, ha recalcado que las informaciones apuntan a una "trama mafiosa" detrás del PSOE, como ha venido denunciando estas semanas el PP, que convocó el pasado domingo una protesta en Madrid bajo el lema 'Mafia o democracia'. "Si alguien tenía alguna duda de por qué considerábamos que había una trama mafiosa detrás del partido y del Gobierno, supongo que se habrá disipado", ha añadido.

Tras señalar que el PP es "perfectamente consciente" del "momento excepcional" que están viviendo, el jefe de la oposición ha señalado que se van a "seguir comportando como un partido de Estado", pidiendo a los ciudadanos que no "pierdan la fe" en la política.

Dicho esto, ha subrayado que "ahora lo que toca es seguir profundizando en los sumarios" y esperar a conocer los anexos y los audios, si bien ha indicado que lo que ya están conociendo le "avergüenza como político y me avergüenza como ciudadano". "Empezaron robando en las primarias y parece que no han podido dejar de hacerlo", ha reiterado.

¿UNA MOCIÓN DE CENSURA?

Al ser preguntado si el PP va a presentar una moción de censura, Feijóo ha declinado pronunciarse sobre este extremo y ha resaltado que están en un momento de "extraordinaria dificultad", de "una enorme decepción" y "una enorme desazón". "Le pido a los ciudadanos que no se acostumbren a esto", ha demandado.

Cuestionado entonces que le solicita a los grupos parlamentarios del Congreso, el líder del PP les ha recordado que "cada uno tiene su responsabilidad". "Nosotros hemos ejercido la nuestra. Sus socios sabrán lo que están haciendo y lo que han venido haciendo y lo que piensan hacer", ha aseverado.

Hace dos semanas, tras revelarse el audio de la exmilitante socialista Leire Díez pidiendo información contra miembros de la UCO a cambio de acuerdos con la Justicia, Feijóo se ofreció a los socios de Sánchez para una posible moción de censura. Así, les dijo que si quieren "acabar con esto, el PP está a disposición" y si no lo hacen, les "arrastrará" y serán "cómplices de esta degradación".

"NO SOMOS UNA CUADRILLA"

El líder del PP ha reiterado que el PP quiere finalizar la lectura del sumario y esperar a las piezas judiciales que faltan y ha marcado distancias con Sánchez asegurando que no han llegado a la política "para seguir el comportamiento de Pedro Sánchez y su cuadrilla". "No somos una cuadrilla. Somos un partido político que ha cometido errores, sin duda, pero esto no es una cuadrilla", ha manifestado.

Feijóo ha recalcado que no ha habido "un solo presidente del Gobierno que haya tenido España como el señor Sánchez". A su entender, lo que están conociendo "no es admisible en un país de la Unión Europea". "Un primer ministro no dura ni diez minutos después de conocer lo que hemos conocido durante los últimos meses", ha manifestado.

NO ASISTIRÁ AL ACTO EN EL PALACIO REAL POR LA ADHESIÓN A LA UE

Al ser preguntado por qué no asistirá este jueves al acto institucional en el Palacio Real con el que el Gobierno quiere conmemorar el 40 aniversario de la firma del Tratado de Adhesión a la UE que presidirá el Rey Felipe VI, Feijóo ha asegurado que "hoy" no iba a tener un acto con Sánchez.

"Todo el respeto a la Casa Real, pero como comprenderá usted, yo no voy a tener un acto compartido hoy con el señor Sánchez. No lo voy a hacer", ha señalado, para añadir que irá el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, "en representación del Senado".

Fuentes del PP han indicado esta mañana a Europa Press que no irán por el "clima de degradación" que, a su juicio, se ha instalado con el jefe del Ejecutivo. A ese acto en el Palacio Real, presidido por el Rey y en el que también intervendrá Sánchez, habían sido invitados, además de Feijóo los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy, así como los presidentes autonómicos, al igual que el Gobierno actual y otros altos cargos del Estado.

GAMARRA: SÁNCHEZ "NO PODÍA ESTAR AL MARGEN"

Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha insistido en que el presidente del Gobierno debe ofrecer explicaciones hoy mismo ante las revelaciones que están conociendo con el informe de la UCO, dado que de todo esto "él no podía estar al margen".

"Estamos hablando de los dos secretarios de Organización de Pedro Sánchez desde su llegada al frente del Partido Socialista", ha declarado la 'número dos' del PP a los periodistas en los pasillos de la Cámara Baja.

Además, Gamarra ha indicado que esa relación entre ellos "empezó antes", recordando "ese coche de las primarias" con las que Sánchez se recorrió España, en alusión a Santos Cerdán, el exministro José Luis Ábalos y su exasesor, Koldo García. "Ya iban todos, con lo cual Pedro Sánchez tiene que dar explicaciones, él es el máximo responsable", ha finalizado.