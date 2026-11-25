El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene en un acto de campaña del PP de cara a las Elecciones Generales del 29N, en la Caja Mágica, a 25 de noviembre de 2026, en Madrid (España). Los populares intensifican la estrategia polític- A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y al PSOE que "ya no cuela el miedo" y que "esta vez no van a poder sumar con nadie".

Feijóo ha recordado que el PP ganó en las generales de julio de 2023 pero no pudo gobernar, pese a sacar 16 escaños de ventaja al PSOE y lograr mayoría absoluta en el Senado. "Lo que pasa es que esta vez, no van a poder sumar con nadie. No van a poder gobernar con nadie", ha enfatizado.

Así se ha pronunciado en un mitin en la Caja Mágica de Madrid --ante unas 10.000 personas, según fuentes de la organización--, en el que también han participado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, y la número dos del PP al Congreso por la lista de Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo.

"NO CUELA EL MIEDO, NI LA MANIPULACIÓN NI LAS MENTIRAS"

Feijóo ha comparado la campaña del PP con la del PSOE, subrayando que su partido sale a la calle "a dar la cara" pero ellos "intentan lavar la suya". "Nosotros contamos lo que vamos a hacer. Ellos buscan cómo tapar lo que han hecho", ha indicado.

Además, ha señalado que el PP hace "campaña con ilusión y esperanza" pero "a ellos solo les queda el miedo". "Y ya no cuela, ya no cuela el miedo, no cuela la manipulación, no cuelan las mentiras. A España ya no le cuela el miedo", ha advertido.

En este punto, y en medio de la polémica abierta en campaña por los votos de los nacionalizados con la llamada 'ley de nietos', Feijóo ha destacado que el PP cuenta con 95.000 interventores y apoderados que van a firmar las actas y que van a acreditar el resultado de cada una. "Acabamos de dar una muy mala noticia a algunos", ha exclamado.

CAMPAÑA "COJONUDA"

Tras asegurar que Ayuso ha reconocido que están haciendo una campaña "cojonuda", Feijóo ha animado a "darlo todo hasta el último minuto y hasta el último voto" porque aún no hay nada que celebrar y hay que convencer a "muchísimos indecisos".

En este sentido, ha subrayado que, aunque "el cambio esta cerca", ahora hay que "culminarlo". "Quedan cuatro días. El domingo, a las once de la noche, estáis todos invitados a la calle Génova", ha exclamado ante un público que le ovacionaba.

Feijóo ha pedido a los asistentes que les acompañen a la primera etapa del camino". "Vamos a hacer una etapa. Pero una etapa solemne, una etapa histórica. Os pido que me acompañéis desde la calle Génova a la carretera de la Coruña en el Palacio de la Moncloa", ha manifestado.

PIDE EL VOTO PARA "DERRIBAR EL MURO SECTARIO DE SÁNCHEZ"

El líder del PP ha reclamado el voto para derribar el "muro sectario de Sánchez", "ladrillo a ladrillo, voto a voto". "Vamos a echar a los delincuentes de las calles y del Gobierno también", ha proclamado, ante un auditorio entregado con banderas de España y del PP que le gritaba 'presidente, presidente' o 'oa, oa, oa Feijóo a la Moncloa".

En este punto, ha reivindicado que la decencia debe volver a las instituciones y que España necesita un Ejecutivo limpio, que respete la ley y se ocupe de resolver los problemas de los ciudadanos. "Ellos quieren que olvidemos. Nosotros queremos que no vuelva a pasar", ha manifestado.

Feijóo ha criticado que Sánchez pretenda sustituir la rendición de cuentas por "cortinas de humo, maniobras, descalificaciones, bailes y cheques y más cheques repartidos como boletos de tómbola". "Quieren que votemos con amnesia y con anestesia. Amnesia para no recordar. Anestesia para no sentir", ha dicho. Por eso, ha reclamado votar con memoria, pero también con ilusión y esperanza. "No olvidamos. Pero no votaremos por rencor. Votaremos por lo que viene", ha subrayado, porque el objetivo no es quedarse anclado en el pasado, sino abrir una nueva etapa para España.

Feijóo, que ha reiterado que "hay ganas de cambio" y que lo nota en la calle y en los barrios, ha dicho que "está vez sí". Eso sí, ha insistido en que "las ganas no votan" y que ahora hay que "culminar el cambio".

UN PAR DE PROFESORES EN HUELGA SE CUELAN EN EL MITIN

"Lo que habéis logrado hoy aquí es impresionante. Un miércoles, no sé cuántas manifestaciones, no sé cuántos atascos. Bueno, sí sé cuántos porque he tardado un poco en llegar", ha arrancado Feijóo al comienzo del mitin, donde el PP ha reunido a 10.000 personas.

El aforo de la Caja Mágica es de 12.000 personas y el PP ha estado cerca de completarlo, aunque había huecos en algunas gradas superiores. El próximo viernes será Pedro Sánchez el que buscará hacer otra demostración de fuerza, ya que el PSOE ha elegido también la Caja Mágica para su mitin de cierre de la campaña electoral.

Durante su discurso, Feijóo ha presentado a Toñito a los asistentes, explicando que le acompaño en las elecciones gallegas de del 2009, del 2012, del 2016 y del 202'. "No es uno de los ultrarricos. No, no. Tiene un puesto ambulante en los mercados gallegos. Si queréis buena ropa interior, comprársela a Toñito", ha exclamado.

A las puertas de la Caja Mágica se han concentrado unas decenas de profesores en huelga al grito de 'educación pública' con camisetas verdes. Un par de ellos han conseguido entrar al acto aunque finalmente han sido expulsados mientras los asistentes coreaban 'fuera', coincidiendo en ese momento con la intervención de Ayuso.