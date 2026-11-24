El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (c), la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (i), y el presidente de Nuevas Generaciones del PP, Ignacio Dancausa (d), durante un mitin del Partido Popular con jóvenes, a 13 de nov - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, buscarán este miércoles exhibir músculo electoral en un gran acto de campaña en Madrid.

El acto, previsto a las 19.30 horas en la Caja Mágica, contará con las intervenciones del alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, la número dos al Congreso por la lista de Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, la presidenta madrileña, y el presidente del Partido Popular.

A cinco días de las elecciones generales del 29 de noviembre, los 'populares' buscan hacer una demostración de fuerza y apelar a la movilización de los suyos para que nadie se quede en casa el domingo. En el recinto de la Caja Mágica caben unas 11.000 personas y pretenden completar el aforo, según han indicado a Europa Press fuentes del partido.

Feijóo ya estuvo con Ayuso el primer día oficial de campaña, el pasado 13 de noviembre, en un acto con jóvenes en el madrileño barrio de Tetuán y ahora vuelve a elegir la capital para un gran acto de campaña con militantes y simpatizantes del partido.

"HACER EN ESPAÑA LO MISMO QUE HA HECHO AYUSO EN MADRID"

El PP considera que Madrid es una plaza clave --están en juego un total de 38 escaños-- en la que quieren aumentar su representación. En las generales de 2023 lograron 16 diputados y la dirección nacional del PP ha pedido al partido en Madrid movilizarse para mejorar ese resultado.

Este martes, en un acto en Leganés, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha reclamado al PP de Madrid que sea el "motor del cambio en España" ante los comicios del domingo, ya que, según ha dicho, el objetivo es que puedan hacer en España "lo mismo" que han hecho en Madrid. "Hay que sacar una gran ventaja a Sánchez aquí en Madrid para blindar el cambio político en toda España", ha señalado.

Además, Tellado ha pedido votar al PP en las próximas elecciones generales para "jubilar" a Irene Montero, candidata de Podemos, igual que hizo Isabel Díaz Ayuso cuando compitió contra Pablo Iglesias en las autonómicas de mayo de 2021.

MITINES MULTITUDINARIOS EN LA RECTA FINAL DE CAMPAÑA

El candidato del PP se está dando un baño de masas en los mítines de esta semana final de campaña. Así, el pasado sábado congregó a unas 12.000 personas en la plaza de toros de Valencia, donde pidió a los suyos no confiarse y contener la euforia tras el debate televiso contra Pedro Sánchez del pasado jueves.

"No hay nada que celebrar. No nos precipitemos. Ni una sonrisa de más, ni un minuto de relajación. No os fiéis de las encuestas. No os fiéis del ambiente. No os fiéis de nada. Son capaces de todo. Les conocemos y heridos son todavía más peligrosos", alertó.

El domingo tuvo lugar otro mitin multitudinario, esta vez en Murcia, en la céntrica plaza murciana del Cardenal Belluga --con la Catedral de la ciudad de fondo-- donde se congregaron más de 7.000 personas, según fuentes del partido.

Feijóo ha elegido Sevilla para el mitin de cierre este viernes que pondrá el broche final a las elecciones generales del 29 de noviembre, en el que estará acompañado por el presidente andaluz, Juanma Moreno. Tendrá lugar en el Pabellón de Navegación de la Isla de la Cartuja y, de nuevo, se prevé un recinto abarrotado con miles de simpatizantes del partido.