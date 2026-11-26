(I-D) El presidente de Vox y candidato a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal; la presidenta de la Academia de Televisión, María Casado; el presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez; el presidente del PP.- Alberto Ortega - Europa Press

TRES CANTOS (MADRID), 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra la gestión del Ejecutivo central en la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 230 víctimas mortales en Valencia, dirigiéndose a la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, a la que le ha dicho que en ese tiempo ella estuvo "calladita", lo que ha provocado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha acusado de hacer un comentario "machista".

Ha ocurrido durante el debate entre los cuatro principales candidatos en las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre, cuando estaban hablando sobre los servicios públicos y Ada Colau ha recriminado a Feijóo que "mantenga" al expresidente valenciano Carlos Mazón como diputado y siga como aforado.

"¿Cómo me puede hablar usted de buena gestión cuando el PP aún mantiene a Mazón con cargo público aforado, con más de 230 víctimas mortales?", ha preguntado Ada Colau al líder 'popular'.

Ante esto, Feijóo ha replicado que "buena gestión es ponerse al frente de una emergencia nacional y no salir huyendo de Paiporta", en relación al incidente que vivió Sánchez en la localidad valenciana, y se ha dirigido a Ada Colau llevándose el dedo a la boca: "Y usted, calladita".

Esto ha provocado un rifirrafe entre Feijóo, Ada Colau y Sánchez, ya que el candidato socialista ha reprochado al líder 'popular' que hable de "calladita" y le ha pedido "un poco de respeto".

"¿Qué machismo es este, señor Feijóo?", ha preguntado Sánchez al líder del PP, que ha acusado al presidente del Gobierno de "manipular" sus palabras y ha dicho que le han imputado "una cuestión" que no tiene nada que ver.