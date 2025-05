Feijóo carga contra Sánchez por quejarse del "no" del PP al decreto antiaranceles cuando tiene la "patente del no es no"

El líder del PP acusa al presidente de lanzar una "ensaladilla de disparates" en el Congreso: "El resumen es apagones y sermones"

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado duramente contra el jefe del Ejecutivo por quejarse de que el Grupo Popular vaya a votar en contra del decreto antiaranceles este jueves en el Pleno del Congreso cuando es Pedro Sánchez quien tiene la "patente del no es no".

"Se queja de que vayamos a votar que no. Usted que es el autor de la patente del 'no es no', ahora me dice que me tengo que abstener. Esto es una cosa sorprendente", ha afirmado Feijóo en su réplica el Pleno del Congreso convocado para que Sánchez informe del apagón del pasado 28 de abril y del aumento del gasto en Defensa.

Previamente, Sánchez ha cargado duramente contra el presidente del PP por el voto en contra al decreto antiaranceles que ha anunciado el Grupo Popular en el debate de convalidación que se celebrará este jueves en el Pleno del Congreso. Además, ha reprochado a ese partido que haya puesto como "requisito" la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares y ha preguntado "qué tiene que ver la velocidad con el tocino".

CRÍTICAS A MINISTRO CUERPO

A renglón seguido, Feijóo ha recriminado al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que no tenga "autoridad" para negociar con el PP en materia arancelaria. Es más, le ha dicho que el presidente del Gobierno con sus palabras parece estar "boicoteando cualquier posibilidad de dialogar".

"Allá usted, si no le dejan dialogar, señor Cuerpo", ha indicado, para subrayar que el PP lo que pidió "en primer lugar fue un alivio fiscal para las empresas" y "la bajada de las cotizaciones de la seguridad social". Por eso, ha solicitado al ministro que "no enrede". "Si usted no tiene autoridad, consíguela, o si no, por lo menos cállese", ha afirmado.

Además, Feijóo ha acusado a Sánchez de decir "otra mentira más" en relación con el cierre de las nucleares. "Dice que el cierre lo hizo un presidente del Partido Popular. El cierre lo firmó el señor Zapatero. Dice también que los impuestos sobre los nucleares los puso el Partido Popular y es verdad. ¿En consecuencia de qué se nos acusa? ¿De cobrarle impuestos a las eléctricas, señor Sánchez?", ha preguntado.

SALIR A LA CALLE A "TESTAR" QUE DICE LA GENTE

Feijóo ha echado en cara a Sánchez que en sus "más de tres horas" de intervención en el Congreso haya dedicado "más tiempo en descalificarle" a él que en explicar a los ciudadanos su plan de acción en materia de Defensa. Y ha criticado que en este debate, de los 10 ministros que estaban presentes en el hemiciclo, "siete estaban con el móvil".

El líder del PP ha aconsejado a Sánchez salir a la calle con él y dar un paseo "juntos" para "testar lo que dice la gente". "Y no se preocupe, eh. Si no le gusta lo que ve, siempre puede hacer lo mismo que con el Rey, correr e irse", ha exclamado, en alusión a lo ocurrido en Paiporta tras la dana.

Además, Feijóo ha dicho que no sabía si era "más bochornoso" ver que el Gobierno, "diez días después del apagón", "está totalmente sobrepasado" o ver que "meses después, cada vez que habla usted del plan de defensa, se queda solo".

"Hoy ha habido un nuevo apagón. El apagón parlamentario al señor Sánchez", ha indicado, para añadir que sale del Pleno "con un apagón parlamentario y democrático que no lo ha tenido ningún presidente del Gobierno en la historia".

Una vez más, Feijóo le ha recriminado que desoyera los avisos que estos años emitieron órganos nacionales, internacionales y expertos y ha recordado que hace tres años le mandó un documento con las propuestas del PP en materia de energía, donde defendía la creación de una Airef energética, medidas fiscales para fomentar la inversión, y apostaba por un "mix energético basado en renovables y manteniendo los nucleares".

"UNA EMERGENCIA NACIONAL"

Además, ha afirmado que con el apagón estaban ante una "emergencia nacional" y que él pidió al Gobierno declararla. "Por cierto, la inmensa mayoría de las comunidades autónomas, incluido la comunidad de Castilla y la Mancha, pidieron la emergencia nacional", ha enfatizado.

Feijóo ha asegurado que la "ensaladilla de disparates" que ha lanzado Sánchez en su comparecencia en el Pleno del Congreso "no tiene desperdicio". "¿Sabe cuál es el resumen de hoy después de tres horas? Apagones y sermones", ha finalizado.