Feijóo celebra el acuerdo de EEUU e Irán que pone fin a la guerra: siempre he defendido que el diálogo lleva a la paz

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado hoy el acuerdo de EEUU e Irán para poner fin a la guerra, argumentando que él siempre ha defendido que el diálogo lleva a la paz.

Feijóo ha realizado estas valoraciones en una entrada en su cuenta de la red X, después de que el presidente de los EEUU, Donald Trump, y el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, firmaran en la noche ayer el "memorando de entendimiento" que pone fin a las hostilidades y abre un periodo de 60 días para concretar los términos finales del pacto. Donald Trump plasmó su firma desde el Palacio de Versalles con presencia del presidente francés, Enmanuel Macron.

"Celebro el acuerdo firmado por Estados Unidos en Irán que pone fin a la guerra", ha señalado Feijóo, quien recuerda que "siempre" ha defendido que el diálogo y la diplomacia han llevado a la paz. "Se abre una oportunidad para la estabilidad en la región y en el mundo", concluye el presidente de los 'populares'.