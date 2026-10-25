Feijóo celebra el regreso de María Corina Machado a Venezuela y pide "elecciones libres" para que "el pueblo" decida

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en una imagen de archivo - Adrián Irago - Europa Press

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado este domingo el regreso de la líder opositora María Corina Machado a Venezuela después de salir del país en diciembre de 2025 y lo ha calificado como "momento emocionante". Asimismo, el mandatario 'popular' ha pedido "elecciones libres" en Venezuela para que los ciudadanos puedan expresarse en las urnas.

"El regreso de María Corina Machado a Venezuela es un momento emocionante. Representa la fuerza de quienes no se resignan y la confirmación de que la libertad siempre termina abriéndose paso frente a la tiranía", ha reivindicado Feijóo a través de un mensaje en la red social 'X'.

El dirigente del PP ha puesto también en el foco la necesidad de que se garantice la seguridad de la líder opositora. "Deseamos que se garantice plenamente su seguridad", ha insistido para zanjar: "La democracia tiene que vencer siempre".

REGRESO DE MACHADO TRAS SALIR DE VENEZUELA EN 2025

Machado, fundadora del partido opositor Vente Venezuela, salió del país en diciembre de 2025 para acudir a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz, si bien no llegó a tiempo y el galardón fue recogido por su hija, Ana Corina Sosa. Desde entonces, la opositora ha afirmado en varias ocasiones que su objetivo es regresar a territorio venezolano.

De hecho, tras los devastadores terremotos de junio puso sobre la mesa su retorno al país, si bien un portavoz del Departamento de Estado estadounidense afirmó a principios de julio en declaraciones a Europa Press que Washington no veía oportuno una vuelta en dicho momento, dado que el objetivo de la Administración de Donald Trump era "el progreso" de sus "esfuerzos de respuesta" a los seísmos.

El Gobierno de Venezuela ha acercado posiciones con Washington a raíz de la incursión militar estadounidense del 3 de enero en la que fue apresado el presidente del país, Nicolás Maduro, juzgado ahora en Nueva York. En el ataque murieron más de un centenar de personas y la vicepresidenta Delcy Rodríguez se hizo cargo del poder.

Este domingo, la líder opositora regresado a territorio venezolano y, del mismo modo, quien fuera candidato presidencial de la oposición, Edmundo González, ha adelantado que también regresará "pronto".