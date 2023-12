Feijóo critica que Sánchez no se haya "comprometido" a rechazar que "se transfiera el 100% de los tributos" a Cataluña

El Gobierno no aclara si habrá un trato diferenciado y acusa a Feijóo de rechazar una mesa sobre financiación autonómica



MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no se haya "comprometido" durante el encuentro que ambos han mantenido en el Congreso a rechazar que "se transfiera el 100% de los tributos" a Cataluña. Del otro lado, el Gobierno tampoco ha aclarado si habrá una financiación singular para esta comunidad y ha acusado al líder de la oposición de rechazar una mesa para abordar el nuevo modelo.

"Ojalá le haya entendido mal, pero no le he entendido que no se comprometa a que una comunidad autónoma tenga el 100% de los tributos", ha declarado Feijóo, un día después de que en la reunión de Pedro Sánchez en Barcelona con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, haya abierto la puerta al desarrollo de una Hacienda autonómica, asegurando que es una posibilidad que recoge el Estatuto de autonomía.

En una rueda de prensa en el Congreso, Feijóo ha señalado que la igualdad entre los españoles no se puede garantizar si el Ejecutivo condona la deuda a una comunidad autónoma sobre otras, rompiendo los criterios mínimos de solidaridad, como es la cesión de la gestión de la totalidad de los tributos a una determinada región

"Le he pedido igualdad de trato y multilateralidad en cualquier tipo de acuerdo de financiación de Comunidades Autónomas. Una nación de ciudadanos libres e iguales no puede traducirse en la condonación de la deuda en mejores condiciones de unos territorios frente a otros", ha afirmado.

En este sentido, Feijóo ha dicho que "muchísimo menos" puede aceptar el PP que "se transfiera el 100% de los tributos, o la mayoría de los tributos, a una comunidad autónoma concreta", en alusión al acuerdo de Sánchez con Aragonès.

"OJALÁ HAYA ENTENDIDO MAL"

"Me ha dicho que va a hacer la condonación de la deuda, que no va a esperar a un sistema de financiación para hacerla en su caso", ha dicho, para añadir que no ha entendido que Sánchez "se comprometa a que una comunidad autónoma tenga el 100% de los tributos". "Insisto, ojalá haya entendido mal, pero no tengo al menos la sensación de ese compromiso", ha apostillado.

Fuentes del PP han explicado que Feijóo ha pedido explicaciones a Sánchez sobre esa posible agencia tributaria catalana y han reiterado que no le ha negado que se vaya a ceder a esa autonomía el cien por cien e los tributos. Según los 'populares', su impresión es que Sánchez no quiere dar ese paso pero ni lo ha negado ni se ha comprometido a hacerlo durante su encuentro en el Congreso, han agregado las mismas fuentes.

Por el contrario, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría ha señalado que Sánchez ofreció una mesa de trabajo para negociar el nuevo modelo de financiación autonómica, pero Feijóo lo rechazó.

DISTINTOS INTERESES ENTRE COMUNIDADES

En tono irónico ha señalado que está convencida de que Feijóo tiene una posición homogénea para la financiación de las 11 comunidades autónomas en las que gobierna el PP, consciente de que a pesar de que comparten color político algunas de ellas prefieren que se tenga más en cuenta el criterio de población y otras el de territorio.

Por tanto en el Gobierno consideran que Feijóo no quiere iniciar esta negociación por la dificultad de poner de acuerdo intereses encontrados de distintas comunidades con gobiernos del PP.

Alegría ha señalado que a pesar de "la negativa" de Feijóo el Gobierno está convencido de que es fundamental hablar sobre financiación autonómica, fundamental para sufragar servicios públicos como la sanidad, la educación y la dependencia.

Considera además que es un buen momento para hacerlo porque en 2024 las comunidades autónomas van a recibir 154.000 millones de euros adicionales, un 15% más que el ejercicio anterior, según ha remarcado.

La portavoz ha insistido en que ha escuchado a todas las comunidades, de distintos colores políticos, y todas quieren llevar adelante este debate pero "es Feijóo el que no quiere" hablar sobre financiación autonómica.