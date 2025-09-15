Feijóo culpa a Sánchez de los "actos de violencia" en La Vuelta y dice que "no es digno" del cargo: "No tiene límites"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante el acto de inicio del curso político del PP andaluz en Alhaurín el Grande, a 12 de septiembre de 2025 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha culpado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de los "actos de violencia" en La Vuelta y ha dicho que "no es digno" del cargo que ocupa, después de que las protestas propalestinas obligaran a suspender la última etapa, con cargas policiales, dos detenidos y más de una veintena de policías heridos. A su entender, el presidente del Gobierno ya "no tiene límites".

"El presidente del Gobierno, el señor Sánchez, es responsable de los actos de violencia que deberían avergonzar a cualquier persona que se preocupe por nuestro país", ha declarado Feijóo, antes de presentar la conferencia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, organizada por el Foro Nueva Economía.

A su entender, no se puede "naturalizar" que el Gobierno "someta a su país a un nuevo escándalo diario". "No se puede naturalizar que exministros y ministros y los socios del Gobierno hayan alentado, incluso participado, en actos que han agredido a más de 23 policías", ha enfatizado.

HA DEJADO "SOLOS" A LOS POLICÍAS NACIONALES

Feijóo ha afirmado que es "legítima la libertad de expresión y las manifestaciones", pero no se puede confundir la libertad de expresión y una manifestación con "un boicot a La Vuelta", que "pone en riesgo la vida de las personas".

Además, ha señalado que acaba de hablar con "todos los sindicatos policiales" y ha aludido al "nivel de indignación de los funcionarios de la policía nacional, y también de tristeza" porque "se han sentido solos y porque no han tenido el apoyo de los políticos que les mandan".

"Es algo inaccesible en nuestro país, yo pido que por favor, que el presidente del gobierno tenga algún límite, que respete a los ciudadanos, que respete a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado, que respete nuestra reputación internacional", ha manifestado, para recordar que La Vuelta es "marca España" y España ha hecho el "ridículo internacional televisado".

