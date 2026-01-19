Feijóo se desplaza a Adamuz (Córdoba) para visitar el lugar de la tragedia ferroviaria

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo? (c), encabeza el minuto de silencio convocado por el PP en la sede de Génova en honor a las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz, a 19 de enero de 2026, en Madrid (España). El descarrilamien - Jesús Hellín - Europa Press

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se desplaza este mediodía a Adamuz (Córdoba) para visitar el lugar de la tragedia ferroviaria que ha provocado hasta el momento 39 fallecidos y más de 150 heridos, según han informado fuentes 'populares'.

En Adamuz, Feijóo se encontrará con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con el que mantiene contacto permanente desde el mismo momento en que se tuvo conocimiento del suceso, han añadido las mismas fuentes.

Feijóo viaja al lugar del accidente después de haber mantenido una reunión de emergencia para evaluar la situación en la sede nacional del partido, a la que han asistido el expresidente de Renfe y actual presidente de la fundación Reformismo21, Pablo Vázquez y la exdirectora general de Operaciones de la compañía Berta Barrero.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya está en Adamuz, donde hará una declaración este mediodía desde la zona del accidente de dos trenes de alta velocidad, acompañado del ministro de Transportes, Oscar Puente.