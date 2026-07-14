Feijóo dice que la condena al hermano de Sánchez confirma que nadie está por encima de la ley "sea familia de quien sea"

El presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, clausura el XVI Congreso Nacional de Nuevas Generaciones del PP, a 11 de julio de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España).- Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que la condena a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, confirma que "nadie" está por encima de la ley, "sea familia de quien sea". Además, ha resaltado que se trata de la "tercera condena" a su entorno, tras la del exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y el exministro José Luis Ábalos.

Así se ha pronunciado después de que la Audiencia Provincial de Badajoz haya condenado a David Sánchez Pérez-Castejón a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un tiempo de nueve años. La sentencia considera al hermano del presidente como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa.

El jefe de la oposición ha recordado las declaraciones del propio presidente del Gobierno cuando dijo que "la verdad acabará imponiéndose". "Pues aquí está: la tercera condena en su entorno, tras la del exfiscal y la de Ábalos, y por unanimidad de la sala de la Audiencia Nacional de Badajoz", ha enfatizado.

En un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press, Feijóo ha afirmado que el hecho de "nadie esté por encima de la ley, sea familia de quien sea, habla bien de nuestro Estado de Derecho y debería reconfortar a todos los españoles".

"EL SANCHISMO ESTÁ ENTRE REJAS E INHABILITADO"

En parecidos términos se ha expresado el secretario general del PP, Miguel Tellado, quien ha destacado que el hermano de Sánchez "ha sido condenado, como su fiscal general, como su primer número 2, Ábalos, como quien custodió sus avales, Koldo".

"A pesar de los intentos de extorsión, de chantaje y de coacción de la cloaca a sueldo del PSOE, la Justicia ha vuelto a fallar en contra del entorno de Pedro Sánchez", ha resaltado Tellado en la misma red social. Es más, ha avisado que, si se lee bien el fallo, "el loro park sanchista hoy lo tiene crudo".

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha señalado que se trata de "otra sentencia más que condena al sanchismo e inhabilita a Sánchez para seguir ni un día más como presidente del Gobierno".

"Y ello pese a las artimañas de la cloaca del PSOE para obstaculizar la acción de la justicia. El sanchismo está entre rejas e inhabilitado", ha indicado en un mensaje en su cuenta de 'X', que ha recogido Europa Press.

Por su parte, la vicesecretaria de Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha resaltado que Sánchez "sigue haciendo historia, pero en el lado equivocado". "Su hermano, condenado por prevaricación. El mismo hermano al que cobija en Moncloa", ha manifestado.

La dirigente del PP ha recordado que Sánchez "decía que era inocente" pero la Justicia sostiene "que es culpable". "Esta sentencia inhabilita a David Sánchez... y a su hermano", ha afirmado en 'X'.

"¿CUÁNTAS SENTENCIAS MÁS TIENEN QUE PASAR PARA QUE SÁNCHEZ DIMITA?

En declaraciones en los pasillos del Congreso, la portavoz del Grupo Popular en la Cámara Baja, Ester Muñoz, ha asegurado que están "ante otro día histórico" porque "por primera vez en democracia, un presidente del Gobierno tiene a su hermano condenado por un delito de prevaricación" cometido con la "cooperación necesaria de los cargos socialistas" de Extremadura, "por regalarle y enchufarle en una plaza en Badajoz.

Muñoz, que ha recordado también la condena al fiscal general del Estado y a su mano derecha, Ábalos, ha resaltado que "esto haría caer a cualquier gobierno". "Los españoles no tragan con todo esto", ha advertido, para añadir que lo que debería hacer Sánchez es disolver las Cortes y convocar elecciones.

De la misma manera, la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha indicado que ya hay "tres juicios y tres sentencias condenatorias contra el sanchismo". "¿Cuántas sentencias más tienen que pasar para que Pedro Sánchez dimita y de la voz a los españoles?", se ha preguntado en redes sociales.