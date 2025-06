Feijóo dice que Sánchez "no tiene legitimidad" para adoptar un acuerdo sobre el gasto en Defensa: "Es un trilero"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante la segunda jornada del foro Santander Women Now, en el Beatriz Madrid, a 19 de junio de 2025, en Madrid (España).- Diego Radamés - Europa Press

Califica de "soez" el mensaje del presidente del Gobierno aconsejándole que alguien le traduzca del inglés la carta de Rutte

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que no saben "con exactitud" qué ha acordado con la OTAN el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, pero ha recalcado que, en cualquier caso, "no tiene legitimidad" para adoptar un pacto sobre el gasto en defensa, dado que no cuenta con el aval del Congreso ni con un Presupuestos Generales del Estado (PGE).

"Lo cierto de verdad es que nadie se cree lo que nos cuenta porque es un trilero y porque su primer objetivo es engañar a sus socios, seguir engañando a la población española y que no tiene legitimidad para adoptar ningún acuerdo de nombre y representación de España", ha afirmado Feijóo en una entrevista en 'esRadio', que ha recogido Europa Press.

Así se ha pronunciado después de que este domingo Sánchez anunciase un acuerdo con la OTAN para no subir el gasto militar de España hasta el 5% del Producto Interior Bruto (PIB): "Respetamos el deseo legítimo de otros países de aumentar su inversión en defensa, si así lo quisieran, pero nosotros no vamos a hacerlo".

SE LO TRASLADARÁ A SUS COLEGAS DEL PPE

El jefe de la oposición ha afirmado que no saben "qué ha acordado" ni "en qué consiste el acuerdo" y ha insistido en que Sánchez no tiene "ninguna" autorización "para hablar en nombre de los españoles", algo que, según ha dicho, trasladará esta misma semana a sus colegas del Partido Popular Europeo (PPE) en su visita a Bruselas.

"Esto es simplemente pues un engaño más, que no sabemos cuáles son sus consecuencias y no sabemos tampoco si esto va a tener consecuencias para España y para la defensa de los ciudadanos españoles", ha afirmado, para añadir que el PP le dirá a la gente "la verdad", que es que "en este momento" el presidente del Gobierno "no es fiable".

Después del mensaje de Sánchez a Feijóo en redes sociales --respondió a las críticas del PP sobre el acuerdo con la OTAN: "Toma Alberto, que alguien te la traduzca", en alusión a la carta de Mark Rutte, secretario general de la OTAN--, el líder del PP ha calificado de "soez" esa manifestación del jefe del Ejecutivo, quien, a su juicio, "utiliza el mismo lenguaje macarra que usan sus compañeros del coche de las primarias".

El líder del PP ha reiterado que no saben qué es lo que se ha pactado pero ha dado por hecho que se van a enterar. "Sánchez va a incrementar el gasto militar de España hasta el año 29 en unos 12.000-13.000 millones. Segundo, no tiene presupuesto para hacerlo, no tiene autorización del Congreso para concretarlo y no se sabe en qué lo va a hacer", ha afirmado.

Feijóo ha indicado que el acuerdo "llega hasta el año 35 y, por tanto, nadie sabe qué va a pasar entre el año 29 y 35". "Por tanto, cuando acabe la cumbre --de la Haya esta semana-- veremos si esta flexibilización que se le da al Estado miembro, España, la van a tener también otros países", ha indicado, para añadir que hay que ver "cómo se cumplen los objetivos de capacidades".

VE A SÁNCHEZ "SOLO"

El presidente de los 'populares' ha insistido en que esta semana viaja a una cumbre del Partido Popular Europeo (PPE), a los que trasladara que esto es "una decisión del señor Sánchez, no de España". "Es del primer ministro español que ni tiene presupuestos, ni tiene acuerdo de su Gobierno, ni habla en nombre y representación de los españoles", ha proclamado.

Además, ha criticado la "rueda de prensa fantasmagórica" que Sánchez ofreció en Moncloa este domingo para presentar el acuerdo con la OTAN, algo que, según ha dicho, acredita que "está solo" y que "su único objetivo es seguir siendo presidente del Gobierno".