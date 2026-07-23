Feijóo dice que Zapatero sigue "instrucciones" de Sánchez, que busca ganar tiempo: "Hoy tiene más problemas que ayer"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, comparece ante los medios para hacer balance del curso político, en la sede nacional del PP, a 22 de julio de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero "no ha contestado a nada" durante sus declaraciones en televisión y "ni siquiera ha defendido a sus hijas". A su entender, se demuestra que sigue las "instrucciones" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que "lo ha utilizado para distraer" a la opinión pública porque necesita "más tiempo".

"Después de la entrevista, en la que no ha contestado a nada y ni siquiera ha defendido a sus hijas, me parece que el señor Zapatero hoy tiene más problemas que ayer, porque después de lo que ha dicho, los ciudadanos le creen ya mucho menos de lo que le creían y ya era poco", ha declarado Feijóo en los pasillos del Congreso.

Así se ha pronunciado tras la entrevista que Zapatero ha concedido al programa 'Mañaneros' de TVE, donde ha defendido la legalidad de su actividad como consultor y ha negado influencias para rescatar Plus Ultra. Sobre las joyas, las ha atribuido a un regalo de "cortesía personal" y ha negado afán patrimonial. Además, ha recriminado a Alberto Núñez Feijóo sus declaraciones públicas acusándole de delinquir y le ha pedido que respete la presunción de inocencia

"SÁNCHEZ HA UTILIZADO A ZAPATERO PARA DISTRAER LA OPINIÓN PÚBLICA"

Feijóo se ha reafirmado en sus declaraciones sobre el expresidente --este miércoles dijo que "sin Sánchez, Zapatero no habría podido delinquir"-- y ha subrayado que el jefe del Ejecutivo está "en sus manos".

"El señor Sánchez está en manos del señor Zapatero y el señor Zapatero está en manos de Julio Martínez (socio del expresidente). Lo que ha hecho hoy el señor Zapatero es seguir las instrucciones del señor Sánchez", ha manifestado.

Así, ha indicado que el presidente del Gobierno "necesita más tiempo para seguir" y "ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública" diciendo que "que él no ha hecho nada, que todo es una injusticia y que todos los informes y la instrucción son simplemente un infundio".

"LA SITUACIÓN POLÍTICA ES INSOSTENIBLE"

Feijóo ha afirmado que la situación judicial de Zapatero no le corresponde valorarla pero "la situación política es insostenible.

"Ver a un expresidente del Gobierno manifestándose como se manifestó esta mañana en la televisión del Gobierno, previa entrevista pactada, creo que no lo merece ni siquiera el señor Zapatero", ha señalado.

El jefe de la oposición ha subrayado que lo que "ya es una vergüenza" es que "la izquierda intente decirle a los trabajadores que unas joyas por un importe de 1.300.000 euros no tienen ningún destino y ningún interés".

"¿De verdad que la izquierda de nuestro país le está diciendo a los trabajadores que una persona que tiene 1,3 millones euros en joyas en su caja fuerte en unas dependencias del PSOE no tienen ni destino ni interés? ¿De verdad que esto es una forma de respetar a los trabajadores y a los ciudadanos de nuestro país?", ha interpelado.

Por todo ello, Feijóo ha recalcado que, tras la entrevista en televisión en la que "no ha contestado nada", Zapatero "tiene más problemas que ayer" porque "los ciudadanos le creen ya mucho menos de lo que le creían y ya era poco".

"RESPETO ABSOLUTAMENTE SU PRESUNCIÓN DE INOCENCIA"

Así, ha indicado que el expresidente del Gobierno "ha cobrado una comisión muy importante", sus hijas "han cobrado otra" y "además el instrumento que ha utilizado para poder cobrarlas" lo ha "declarado delante de los jueces". "Yo creo que lo que le ha mandado Sánchez al señor Zapatero a hacer, el señor Zapatero no debería haberlo hecho", ha enfatizado.

Después de que Zapatero haya pedido expresamente a Feijóo que respete su presunción de inocencia, el presidente del PP ha replicado que la "respeta absolutamente" y ha añadido que "por eso siempre" ha hablado como lo ha hecho. "La situación judicial del señor Zapatero le corresponde a los jueces. Ahora bien, la situación política del señor Zapatero no tiene un pase", ha concluido.