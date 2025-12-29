Feijóo enumera "10 fracasos" en la gestión del Gobierno y sentencia que 2025 ha sido "el colapso total del sanchismo"

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una rueda de prensa, en la sede del PP en Génova, a 12 de junio de 2025, en Madrid (España). Durante su comparecencia, Feijóo ha pedido a Sánchez que dimita y convoque elecciones d - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Dic. (EUROPA PRESS) - El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha enumerado un total de "10 fracasos" del Gobierno este año con la vivienda, la política migratoria, la "precariedad" de los jóvenes, la "desprotección" de las mujeres, la "desconfianza internacional", la "incapacidad" en la gestión de los fondos europeos, el aumento de la pobreza, el "apagón impropio de un país desarrollado", la corrupción, la pérdida de poder adquisitivo de las familias o la ausencia de los Presupuestos Generales del Estado. Por eso, ha sentenciado que este año ha sido "el colapso total del sanchismo".

"Durante estos meses hemos asistido a un desbordamiento político y moral que deteriora la confianza, que erosiona la convivencia y que degrada la política. Porque los escándalos, la corrupción y el mal funcionamiento del gobierno repercuten directamente en la vida de los españoles", ha declarado Feijóo.

En una rueda de balance del fin de curso desde Génova, el presidente de los 'populares' ha aseverado que 2025 "ha sido el año del colapso total del sanchismo" y ha subrayado que ese "colapso total" se "ha manifestado en al menos 10 fracasos".

"EL AÑO DEL CAMBIO"

"La situación actual de nuestro país es muy grave. Transitamos la decadencia", ha afirmado, para hacer un llamamiento a los españoles asegurando que "nada ni nadie" les va a "arrebatar la autoestima colectiva".

Tras asegurar que 2026 será el "año del cambio" en España, el jefe de la oposición ha recalcado que el PP "no va a quedar atrapado" en una "espiral de política destructiva" y "ante cada muestra de "degeneración" responderá con una idea "para la regeneración".

