Feijóo envía su "cariño" y "solidaridad" a Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4

Archivo - El presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, en una atención a los medios. - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado su solidaridad a Colombia y ha lamentado las muertes y los daños provocados por el terremoto de 7,4 en la escala de Richter que ha sacudido este lunes el noroeste del país latinoamericano.

"Lamento profundamente la pérdida de vidas humanas y los daños provocados por el terremoto que ha afectado a Colombia", ha escrito en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, donde ha subrayado que son "momentos de dolor, tristeza e incertidumbre".

Por ello, ha trasladado su "cariño y solidaridad a todos los colombianos, especialmente a las familias de las víctimas del seísmo".

El epicentro del seísmo, registrado sobre las 7.34 horas (hora local), se ha situado a cinco kilómetros al este de San José del Palmar, al noroeste del país, y ha tenido una profundidad de 107 kilómetros, según ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en un informe preliminar.