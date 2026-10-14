Feijóo exige que Sánchez comparezca en el Congreso por los buques marroquíes en Ceuta y lo lleva a la Audiencia Nacional

1125278.1.260.149.20261014141652 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene en un acto del PP de Aragón, a 13 de octubre de 2026, en Huesca, Aragón (España). - Verónica Lacasa - Europa Press

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este miércoles que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, comparezca en la Diputación Permanente del Congreso para explicar la incursión de buques militares marroquíes en aguas de Ceuta coincidiendo con los días de la entrada masiva de inmigrantes a finales de julio. Además, ha confirmado que el PP ya ha puesto este tema en conocimiento de la Audiencia Nacional, donde está personado.

"Mientras miles de personas asaltaban nuestra frontera, había buques de la marina marroquí en aguas españolas. El Gobierno lo sabía y el presidente se fue de vacaciones. Y, además, se lo ocultó a las Cortes Generales, a los ceutíes y al resto de los españoles. No hay palabras para describirlo", ha declarado Feijóo en un vídeo grabado que el PP ha remitido a los medios de comunicación.

Por eso, Feijóo ha reclamado a Sánchez ofrezca explicaciones en la Diputación Permanente --órgano que sustituye al Pleno en periodos no ordinarios de sesiones y una vez disueltas las Cortes-- sobre esa entrada de buques marroquíes en aguas ceutíes.

LLEVARÁ ESTE TEMA A LA REUNIÓN DEL PPE EN BRUSELAS ESTE JUEVES

Feijóo ha recalcado que las últimas revelaciones sobre la presencia de buques de la marina marroquíes en aguas españolas son de una "gravedad extraordinaria". "Lo sucedido no es un escándalo más, es el abandono negligente e imperdonable de 80.000 españoles por parte de quien tenía la obligación de protegerlos", ha añadido.

Asimismo, el presidente del Partido Popular ha avanzado que su partido ya ha llevado estas revelaciones a los tribunales. "Ya está puesto en conocimiento de la Audiencia Nacional donde estamos personados", ha abundado.

También ha revelado su intención de informar de este asunto a sus colegas del Partido Popular Europeo (PPE), que reúne a mandatarios europeos como la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. "Este mismo jueves trasladaré estos hechos a nuestros socios europeos en la reunión de líderes del Partido Popular previa al Consejo Europeo", ha indicado.

FEIJÓO SE COMPROMETE A DEPURAR RESPONSABILIDADES

Feijóo ha resaltado que España "es una nación soberana y a las naciones soberanas no se las pone a prueba impunemente". "Nuestra integridad territorial, nuestras fronteras y la seguridad de los españoles no son negociables", ha aseverado.

Tras reiterar que él aspira a mantener una "buena relación" con Marruecos si llega a Moncloa, ha subrayado que una buena relación de vencindad "empieza por el respeto y la reciprocidad", algo que van a exigir con "toda la firmeza necesaria". "Hechos de esta índole son un punto de no retorno que no pueden producirse. Yo no lo permitiré", ha afirmado.

Dicho esto, se ha comprometido con los españoles a que "se conozca toda la verdad, a que se depuren las responsabilidades y a que no vuelva a repetirse algo semejante" porque "la primera obligación" de un presidente del Gobierno es proteger a su país. "Y tienen mi palabra de que yo voy a cumplirla", ha finalizado.

EL PP ALUDE A UN PRECEDENTE DE COMPARECENCIA EN DIPUTACIÓN PERMANENTE

El PP ha recordado que hay un precedente de comparecencia del Gobierno en Diputación Permanente con las Cortes Generales disueltas, ya que se produjo el 11 de octubre de 1982 y las generales tuvieron lugar el 28 de octubre de ese año, en las que el socialista Felipe González ganó por mayoría absoluta.

En concreto, fuentes del PP han señalado a Europa Press que en la I legislatura, el 11 de octubre de 1982, se celebró la comparecencia a petición propia del entonces ministro de Defensa, Alberto Oliart, para explicar "los hechos que dieron lugar a la detención de tres jefes militares el día 2 de octubre de 1982, la denominada 'Operación Galaxia'", nombre con el que se bautizó un plan golpista que tuvo lugar en 1978.

El PP ha admitido que este precedente de comparecencia a petición propia del Gobierno no se ha vuelto a producir. Según los 'populares', si el Gobierno solicita la comparecencia a petición propia durante el período entre legislaturas es "porque considera que la gravedad de los acontecimientos lo merece".

BOLAÑOS REPLICA A LA PETICIÓN DEL PP

Ante esa petición de Feijóo para que Sánchez dé explicaciones sobre la incursión de barcos marroquíes en aguas de Ceuta en la Diputación Permanente, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que el PP "va a pedir cualquier cosa" para no hablar de otros asuntos como la vivienda, las pensiones o los servicios públicos, que a su juicio interesan más a la ciudadanía.

Además, el ministro ha señalado --en el programa 'Al Rojo Vivo' de La Sexta-- que la incursión de barcos de guerra marroquíes en aguas españolas "no tiene nada que ver" con la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta desde Marruecos.

Bolaños ha defendido que Sánchez no desvelase este episodio en su comparecencia en el Congreso del pasado 3 de septiembre porque se trata de un asunto de "seguridad nacional" que debe tratarse "de forma reservada".