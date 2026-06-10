Feijóo exige a Sánchez dimitir y no "estirar esta basura" y el presidente rechaza lecciones tras la "corrupción" del PP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Energética, Sara Aagesen, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado duramente contra el jefe del Ejecutivo por su "gestapillo" en el conocido como 'caso Leire' y le ha pedido que dimita y no "estire esta basura", dando la palabra a los españoles. Por su parte, Pedro Sánchez ha rechazado "lecciones" del Partido Popular tras su "corrupción", citando expresamente casos como Kitchen, Gürtel o Púnica.

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Feijóo ha identificado al presidente del Gobierno con las siglas P.S. que aparece en las agendas de la exmilitante socialista Leire Díez. "Señor P.S., si lo sabía todo, si lo sabía todo tendrá que dimitir por corrupción, y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente", ha espetado a Sánchez.

El jefe de la oposición ha afirmado que la "gestapillo" del PSOE de Sánchez "no será recordada por su pericia ni por sus éxitos" pero "los tribunales, los jueces, la Fiscalía Anticorrupción, la Policía UDEF y la Guardia Civil sí serán respetadas por la democracia decente". "Por eso le pregunto, ¿hasta cuándo va a estirar esta basura antes de darle la palabra a los españoles?", le ha interpelado.

SÁNCHEZ DENUNCIA LA "OPOSICIÓN MARRULLERA" DEL PP

En su réplica, el presidente del Gobierno ha afirmado que él asume sus "errores" pero "jamás" asumirá el "grado de hipocresía" del partido de la Púnica, Gurtel, Kitchen o la "policía patriótica". Es más, ha aludido de nuevo a la foto de Feijóo con el narcotraficante Marcial Dorado. "Lecciones ninguna", ha dicho a la bancada del Grupo Popular.

Tras denunciar la "oposición marrullera" del PP, el jefe del Ejecutivo ha acusado a los 'populares' de dar "lecciones de democracia" pero no asumir "el resultado de las elecciones". "Dan lecciones de legitimidad y tapan la corrupción", ha apostillado.

Además, el presidente del Gobierno ha criticado que el PP lleve ocho años pidiendo elecciones y ha recordado que la Constitución fija cuatro años de mandato. Por eso, ha dicho que seguirán gobernando hasta 2027 y "mucho más allá" si quieren los españoles.

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