Feijóo ve en la visita del Papa a la Sagrada Familia un reconocimiento a la labor de Gaudí y de "un pueblo trabajador"

El Papa León XIV preside la celebración de la Santa Misa, en la Sagrada Familia, a 10 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón/Europa Press/Pool - Europa Press

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que la visita del Papa León XIV a la Sagrada Familia es un "homenaje a la esperanza" y el reconocimiento "a la labor de un genio universal y de un pueblo trabajador".

"Un sueño vivo que generaciones de catalanes han seguido construyendo para regalar a todo el mundo una joya inacabada y que impresiona", ha escrito Feijóo en un mensaje de 'X', recogido por Europa Press, en el que ha recordado el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí.

Por último, el líder 'popular' ha instado a que "la belleza, la concordia y el espíritu" de la Sagrada Familia "sigan inspirándonos a todos".

El Pontífice ha visitado este miércoles la cripta de la Sagrada Familia de Barcelona, ha orado y ha encendido una vela ante la tumba de Antoni Gaudí, antes de la misa para conmemorar la muerte del arquitecto.

Este será el último acto público de Robert Prevost en la capital catalana después de visitar la Catedral, el Estadi Olímpic Lluís Companys, la abadía de Montserrat, el Centre Penitenciari Brians 1 y la parroquia de Sant Agustí, y abandonará Barcelona este jueves para iniciar la última etapa de su viaje apostólico a España, en las Islas Canarias.