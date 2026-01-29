Feijóo insinúa un pacto del PSOE y Ábalos tras la renuncia a su escaño porque Sánchez "busca unos meses más" en Moncloa

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 23 de enero de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apuntado este jueves a un posible pacto entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el exministro de Transportes José Luis Ábalos, tras la renuncia de este último a su escaño del Congreso y ha advertido de que todo se "sabrá". Además, ha recalcado que el jefe del Ejecutivo "lo que está intentando es buscar unos meses más" en Moncloa y "todo el tiempo que pueda".

Ábalos presentó el miércoles la renuncia a su acta en el Congreso tras perder su recurso de apelación contra el auto del juez Leopoldo Puente del Tribunal Supremo que le envió a prisión provisional por el 'caso Koldo' de supuestas comisiones en la contratación de mascarillas y material antiCovid en el Ministerio de Transportes durante la pandemia.

Según explicó en redes sociales, considera que en su actual situación procesal, cuando está a punto de sentarse en el banquillo de los acusados en el juicio que se espera celebrar en abril, ya no puede seguir manteniendo su acta de parlamentario.

Al ser preguntado en Antena 3 cómo interpreta que, en plena crisis ferroviaria, Ábalos deje su escaño y que con eso pueda dilatar la causa sobre presuntos amaños en obra pública, Feijóo ha aludido a publicaciones en medios que han entrevistado al exministro, a su exasesor y al hijo de Ábalos que informan de "que hay o puede haber un pacto", de forma "que el Partido Socialista le pague el abogado" a cambio de que "renuncie" como diputado.

Dicho esto, ha señalado que aún no saben por qué Sánchez, después de saber que "el señor Ábalos estaba utilizando el ministerio" con "contrataciones" y "con mordidas" de "forma ilegal" y cesarle como ministro, le vuelve a incluir en las listas electorales al Congreso para las generales de julio de 2023. "Esto se sabrá".

"Lo que ha hecho el señor Sánchez con el señor Ábalos, lo que hace el señor Sánchez en su ámbito familiar, lo que hace el señor Sánchez con el señor Zapatero, esto, junto con la financiación del Partido Socialista, se sabrá", ha resaltado, para añadir que Sánchez está intentando "buscar unos meses más".

AVISA DE QUE HAY MECANISMOS PARA QUE NO SE DILATE EL SUMARIO

Al ser preguntado si está insinuando un pacto entre Sánchez y Ábalos, ha indicado que "es lo que han publicado" y ha avisado que, si lo que se pretende es una "dilación judicial" del juicio de las mascarillas, el Consejo General del Poder Judicial es "bastante diligente y pone jueces de refuerzo".

"Es evidente es que si lo que se pretende es dilatar el sumario, la instrucción y la sentencia, pues evidentemente la justicia tiene mecanismos para disminuir esa amplitud del plazo y para que se sepa por qué nos han robado", ha dicho, para añadir que las adjudicaciones, las comisiones y mordidas evidencian que estos años Transportes ha sido el Ministerio "menos profesional de la democracia" en España.

El presidente del PP ha indicado que Sánchez "está preocupado cómo va a pasar a la historia" y lo hará como "el primer presidente del Gobierno de España que ha tenido un ex ministro y diputado en la cárcel".

DECRETO DE ESCUDO SOCIAL Y LAS PENSIONES

En cuanto a si cree que el Gobierno volverá a presentar un decreto ómnibus de escudo social que incluya las pensiones con el visto bueno de Junts, Feijóo ha señalado que una vez más se acredita que no están hablando de los pensionistas sino "de los intereses del Gobierno".

Feijóo ha recordado que el PP presentó en noviembre una proposición de ley que incluía un punto único relativo a la revalorización de las pensiones. "Es que no nos lo dejaron ni votar. Lo bloquearon en la mesa del Congreso", se ha quejado

"¿Usted se imagina tener a 9 o 10 millones de pensionistas diciendo o sea que, podríamos haber tenido las pensiones por ley revalorizadas porque el PP, que es el partido mayoritario de la Cámara, ya desde noviembre lleva trabajando en este asunto y ahora no las tenemos para ver si Sánchez se reconcilia con los 7 diputados de Junts?", se ha preguntado, para añadir que España "no se merece un trilero al frente de la Presidencia y el Gobierno".