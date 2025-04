Feijóo se lanza contra Vox por no desmarcarse de Trump, pese a la negociación presupuestaria abierta en varias CCAA

'Génova' maneja datos internos que constatan el "daño" que hacen los aranceles a los de Abascal y endurecerá sus críticas a ese partido

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP de Alberto Núñez Feijóo está convencido del "desgaste" que provoca en Vox su "tibieza" ante los aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y endurecerá sus ataques contra los de Santiago Abascal, pese a la negociación presupuestaria que ambos partidos mantienen abierta en autonomías como Murcia o Aragón por entender que son asuntos diferentes, según han indicado a Europa Press fuentes 'populares'.

En 'Génova' sostienen que "la prioridad" es aprobar cuentas públicas en las comunidades y dar "estabilidad", pero también advierten de que no renunciarán a su programa electoral ni a sus principios. Por el momento, Vox exige a los 'barones' del PP un "pronunciamiento solemne" sobre inmigración y sobre políticas verdes para pactar los presupuestos autonómicos, en línea con el que visualizó en marzo el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

Pese a esa escenificación que demandan los de Abascal, tanto el Gobierno de Aragón como el de Murcia se oponen a esa exigencia y ponen el foco en el acuerdo de las partidas presupuestarias. "Que el problema sea la forma en que se teatraliza, estoy convencido de que Vox es mucho más serio", declaró esta semana el murciano Fernando López Miras.

RECUERDA QUE SU 'NO' EN MADRID DIO A AYUSO A LA MAYORÍA ABSOLUTA

En el equipo de Feijóo insisten en que el PP no va a "cambiar principios por votos" como, según fuentes 'populares', hace el PSOE de Pedro Sánchez y confían en que Vox se avenga a llegar a un acuerdo presupuestario, ya que, según alegan, un "no" a las cuentas no sería entendido por su propio electorado y dejaría a la formación fuera de juego y sin capacidad de influencia.

De hecho, fuentes de la cúpula del PP recuerdan el precedente de Madrid. Entonces, Vox --con la entonces líder en Madrid, Rocío Monasterio-- decidió rechazar las cuentas de Isabel Díaz Ayuso, un paso que catapultó después al PP en la región hacia una holgada mayoría absoluta. "En Murcia estamos a dos escaños de la mayoría absoluta. Y en Aragón el PP está en ascenso", han subrayado las mismas fuentes.

En 'Génova' enmarcan en dos planos diferentes la crítica a Vox por su posición política con los aranceles y la negociación presupuestaria en las autonomías. Hace unos días eran "optimistas" sobre la posibilidad de acuerdo en Murcia y Aragón pero en este momento desconocen si la ofensiva arancelaria puede influir y enfriar esos pactos presupuestarios.

EL PP ENDURECE SUS ATAQUES A VOX CON LA VISTA PUESTA EN EL CAMPO

En cualquier caso, fuentes del PP ya anticipan que van a endurecer sus ataques a Vox y explotar la contradicción en la que, a su entender, incurre la formación de Abascal por su relación con Trump y su defensa de los agricultores y ganaderos. De hecho, en 'Génova' avanzan su intención de hacer más actos en el sector agrario y ganadero, donde Vox tiene una bolsa importante de votantes que los 'populares' quieren atraer a sus filas.

En 'Génova' ya manejan datos internos que reflejan el "daño" que inflige a Vox no desmarcarse de forma contundente de los aranceles. Fuentes de la cúpula del PP han reconocido que la tendencia ascendente de Vox auspiciada por la dana y la victoria de Trump empezó a quebrarse tras el desencuentro público que el presidente de Estados Unidos mantuvo en la Casa Blanca con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Y ahora, prosiguen, se está agravando ante el perfil bajo de ese partido ante la guerra comercial.

El propio Feijóo ya ha marcado el camino en esa estrategia de endurecimiento del discurso contra Vox al denunciar el "silencio connivente" de ese partido, llegando a afirmar que nadie que se considere "un patriota" puede apoyar o minimizar los aranceles porque son "un ataque" a "la agricultura, la industria y, en definitiva, a la gente".

El PP considera que ante la decisión "unilateral" de Trump "sólo cabe oponerse de forma clara y contundente". "Quien ataca los intereses comerciales de mi país no contará con nuestra condescendencia", avisó Feijóo, que este mismo lunes se reunirá en la sede del PP con asociaciones y organizaciones afectadas por la ofensiva arancelaria.

VOX, EL "MAYORDOMO" DE TRUMP

A esta estrategia de entrar en el 'cuerpo a cuerpo' se han sumado más cargos. Así, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha pedido a Vox que deje de comportarse como un "mayordomo" de "poderosos extranjeros" y ha criticado que "aplauda bobaliconamente que se pongan tarifas del 25%" a los agricultores españoles o al sector del automóvil. En su opinión, "el patriotismo es defender siempre los intereses de España por encima de cualquier simpatía internacional".

También el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha cuestionado que Vox rechace los aranceles tras su apoyo a las políticas de Trump y ha señalado que su comportamiento es como "estar a favor del Papa y en contra de la Iglesia".