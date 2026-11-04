Feijóo, a los que le llaman "aburrido" o le afean no colgar listas en Spotify: "No me presento para entretener"

El presidente del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijóo, interviene durante una entrevista dirigida por el director de La Razón, Francisco Marhuenda, a 4 de noviembre de 2026, en Madrid (España).- A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho este miércoles que es "muy consciente de las críticas" que le hacen, como "aburrido", no colgar listas en Spotify o no ser "capaz" de bailar en los mítines. Según ha dicho, él no se presenta para "entretener a España" sino para "servir" a los españoles.

En un encuentro informativo organizado por 'La Razón', Feijóo ha afirmado que España necesita "gestión, rigor, experiencia, trazabilidad y rendir cuentas" porque la reconstrucción es "necesaria" y "urgente".

"Lo que hay que cambiar, por tanto, es la gestión. Y lo que hay que cambiar es a Pedro Sánchez", ha manifestado Feijóo, que ha recalcado que los accidentes ferroviarios en Adamuz y Urda han evidenciado que "la mala gestión tiene un coste y el nepotismo también".

Por eso, ha defendido la salida de Moncloa de Pedro Sánchez porque la situación de España no la puede solucionar "cuatro años más de quienes han generado este caos". "El señor Puente se fue, pero Sánchez se quedó", ha lamentado, un día después de la dimisión del ministro de Transportes.

"HE ESCUCHADO QUE SOY MUY ABURRIDO"

A renglón seguido, ha aludido a algunas "críticas" que, según ha dicho, le hacen "a veces". "He escuchado que soy muy aburrido. Quiero decirles que los que vean esto son unos perfectos desinformados. Pero, en fin, no todo el mundo tiene la posibilidad de conocerme, pero espero que cada día me conozcan más", ha enfatizado.

Feijóo ha señalado que también dicen que hace "demasiadas propuestas sobre asuntos que no captan la atención mediática", como el plan de infraestructuras del PP que, según ha destacado, hubiese "minimizado las posibilidades de lo que ha ocurrido en España".

"También he escuchado que voy perdiendo en redes porque otros recomiendan listas de Spotify mientras invaden nuestro país", ha proclamado, para añadir que cuando se produjo la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta él se fue "a la zona invadida" y no se fue de vacaciones.

Feijóo ha indicado que también dicen que él va "perdiendo en los mítines" porque no es "capaz ni de bailar ni de besar" a su pareja. "Y eso también es verdad. Ahora bien, yo no miento, yo no robo, y yo no me voy de vacaciones cuando invaden mi país", ha aseverado.

DICE QUE PARA ÉL LA POLÍTICA "NO ES UNA BROMA" NI "ESPECTÁCULO"

En este sentido, ha indicado que para él la política "no es una broma". "Mientras alguno se preocupaba por el espectáculo, yo me preocupo por el proyecto que se llama España. Yo no me presento para entretener a España, yo me presento para servir a España. Es lo que sé hacer, y es lo que España necesita", ha proclamado.

Feijóo ha indicado que España ha pagado el peor precio que se puede pagar, tras los efectos del deterioro de la gestión en las empresas públicas, puesto que "no ha salido gratis" pasar de un ministro "corrupto" a uno "tuitero", desterrar a técnicos de las cúpulas de Adif y Renfe y llenarlas de militantes, o tener a Koldo García de "consejero de Renfe".

Así, ha indicado que "el saldo de estos años es demoledor" porque los "beneficiarios" han sido quienes han encontrado con el Gobierno de Pedro Sánchez "protección, privilegios y concesiones políticas": "Los corruptos, los incompetentes, los etarras, los condenados por sedición y los que promueven la invasión de ciudades españolas".

A su entender, esto "no puede seguir así" sino que ha llegado el momento de reaccionar y tomar decisiones, ya que España "necesita gestión", "rigor" y "experiencia" para emprender la reconstrucción nacional que, según ha dicho, necesita el país.

LOS PASOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN

En este punto, ha apostado por recuperar la decencia, el mérito y la capacidad, rodeándose de "gestores eficaces y personas honradas"; conocer al detalle la situación del Estado, para lo que ha anunciado la puesta en marcha de una auditoría general del gasto de estos años, y otra del estado de las infraestructuras para "resetear el sistema"; y ordenar las prioridades, con el presupuesto como la mayor herramienta de gestión.

El presidente del PP se ha comprometido a presentar unos Presupuestos Generales del Estado en la primavera de 2027 si llega al Palacio de la Moncloa. Y ha añadido que además en el último trimestre de ese año presentará las cuentas públicas de 2028.

Al ser preguntado si en caso de no aprobar esos Presupuestos presentará su dimisión, Feijóo ha señalado que "la respuesta es que sí" pero ha recalcado que "si hay un partido que sabe hacer Presupuestos es el Partido Popular".

"SOMOS UNA NACIÓN HERIDA, PERO NO UNA NACIÓN RENDIDA"

Feijóo ha dicho que es "muy significativo" que haya analistas que le pregunten "cuál será el último truco de Sánchez para aferrarse al poder", algo que, a su juicio, "dice mucho del deterioro en la confianza de la política española y en la confianza del propio Gobierno".

El líder del PP se ha comprometido a recuperar una relación normal con el PSOE si gobierna. "Con el jefe de la oposición, pues por supuesto que hablaré, sea el que sea. Yo no elijo al jefe de la oposición, lo eligen los españoles", ha afirmado.

Finalmente, el presidente del PP ha hecho un llamamiento a desterrar la resignación para recuperar la confianza, la seguridad y las oportunidades. "Somos una nación herida, pero no una nación rendida", ha dicho, para añadir que se pueden "permitir la tristeza" estos días, "pero no la resignación".