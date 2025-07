Feijóo llama "farsante" a Sánchez por su "ridículo" en la cumbre de la OTAN: "Su crédito internacional es una inventada"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante un pleno extraordinario, en el Congreso de los Diputados, a 9 de julio de 2025, en Madrid (España). Sánchez comparece en un pleno extraordinario para tratar asuntos pendientes como la implicac - Eduardo Parra - Europa Press

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado este miércoles "farsante" al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por su "ridículo" en la reciente cumbre de la OTAN, tras firmar la declaración sobre el aumento del gasto en defensa al 5% pero luego asegurar que no la cumplirá.

"Su crédito internacional señor Sánchez, permítame que le cite, es una inventada. Sus grandes hitos en política exterior han sido haber enfadado a Argelia y Marruecos al mismo tiempo, que le felicitase a la banda terrorista Hamás y ser el mejor aliado de Maduro en España", ha asegurado en el debate del Congreso sobre la cumbre de la OTAN, el último Consejo Europeo y la Conferencia de la ONU en Sevilla.

Feijóo ha señalado que esta comparecencia --tras Pleno monográfico sobre la corrupción que afecta al PSOE celebrado previamente-- solo busca "intentar desviar el foco" de esos casos que afectan al PSOE y su Gobierno. Según ha recalcado, el presidente del Gobierno "ha dañado gravemente la credibilidad de España" con sus socios europeos solo para "ganar tiempo" e "intentar salvarse a sí mismo".

El líder del PP ha señalado que la cumbre de la OTAN del pasado mes de junio en La Haya fue el "mayor ridículo internacional" de Sánchez desde hace años porque firmó "los mismos compromisos" que los demás miembros de la Alianza pero "mintió a los españoles" y quedó "ante los aliados como el menos leal de los 32 estados que conforman la OTAN".

"Si usted no lo puede cumplir, ¿para qué lo firmó? O una cosa o la otra. Pero eso de que anunciar un acuerdo que no existe, firmar una declaración conjunta y salir a los dos minutos a decir que no lo va a cumplir", ha criticado.

"LA IMAGEN DE ESPAÑA POR LOS SUELOS"

A su entender, eso "no lo hace un líder, ni lo hace un gobernante, lo hace un farsante". "Y eso es lo que usted es, dentro y fuera de España. Y nos ha recordado bastante a sus socios que se dicen anti-OTAN", le ha espetado.

El jefe del la oposición considera que el presidente del Gobierno ha quedado al final como "alguien" del que no se pueden "fiar" y que tiene el "Gobierno más débil de la OTAN". "Y la imagen de España por los suelos", ha lamentado.

