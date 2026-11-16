Feijóo pide apoyo para lograr un diputado en Lleida y defender la provincia en el Congreso: "Nos faltan 900 votos"

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, visita una explotación ganadera en Lleida. - DAVID MUDARRA-PP

Acusa a Sánchez de dedicarse "a bailar con su mujer": "Los shows están bien para los fines de semana, pero la gente quiere trabajar"

MADRID/LLEIDA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este lunes apoyo a los catalanes que residen en Lleida para lograr un diputado por esta provincia y defender sus problemas en el Congreso de los Diputados. Según ha dicho, si su partido logra ese escaño, los electores que les voten no se van a "arrepentir".

"Yo le pido el apoyo a Lleida para poder apoyar a Lleida (...) Creo que nos faltan 800, 900 votos para sacar el diputado. Pues yo les digo que manden ustedes un diputado al Congreso. Mándenlo, no se van a arrepentir", ha proclamado.

Así se ha pronunciado durante su visita a la explotación agrícola y ganadera La Carbona (Lleida), junto al presidente del PP catalán, el candidato número uno al Congreso, Roger Melero, y el presidente del PP de Lleida, Xavi Palau. Allí, rodeado de vacas, ha subrayado que no pedía el voto del campo "para exprimirlo" sino para "ayudarlo un poco más".

EL PP NO LOGRÓ ESCAÑO NI EN LLEIDA NI EN GIRONA EN 2023

En las generales de julio de 2023, el PP logró cinco escaños por Barcelona y uno por Tarragona, pero no lo consiguió en las otras dos provincias. Así, se quedó solo a unos 300 votos de lograr escaño en Girona y a unas 3.500 papeletas de conseguirlo en Lleida, pero ahora los 'populares' ven opciones de revertirlo y por eso Feijóo se ha volcado con Cataluña en campaña.

Al final de su discurso en esta explotación ganadera, el presidente del PP ha asegurado pedía apoyo para su candidato, Roger Melero, en las generales del 29 de noviembre porque conoce Lleida y sus problemas. A su entender, no pueden "fallar" en esta tarea.

"Nuestro objetivo, se lo digo claramente, es tener un diputado en la provincia de Lleida. Este es el objetivo político", ha abundado, para subrayar que Lleida "no puede continuar siendo una provincia olvidada".

Asimismo, el presidente del Partido Popular ha aprovechado este acto electoral para pedir que se apoye también a Xavi Palau, presidente del PP de Lleida, con el fin de que se convierta en el próximo alcalde de la ciudad en las elecciones municipales del próximo año.

"TODO LO OCUPA LA CORRUPCIÓN"

Feijóo ha indicado que "lamentablemente" en España no se habla en este momento de lo que "preocupa a los españoles" sino de "otras cosas". "Allí se habla de Ábalos, se habla de Cerdán, esos nombres tan famosos que se han hecho, que ustedes ya conocen como si fueran de la familia. Allí se hablan de los 131 imputados del Partido Socialista. Allí se hablan de los 17 sumarios, de los 23 delitos, de los 1.400 años de cárcel que se derivan de esos sumarios", ha manifestado.

Feijóo ha contrapuesto su "hoja de ruta" de propuestas frente a políticos que como Pedro Sánchez --al que no ha citado expresamente-- se dedican "a insultar", "a bailar con su mujer" y a "tomar el pelo a la gente", algo que ha calificado de "frivolidad".

"Los shows están muy bien para los fines de semana, pero la gente quiere trabajar", ha dicho Feijóo, para añadir que en España llevan mucho tiempo en el que "todo lo ocupa la corrupción".

Así, ha señalado que ahora "ya se están investigando los contratos de conservación y mantenimiento de Adif, que dieron lugar a los 115 muertos del corredor a Andalucía". "Pero tampoco está exento de riesgos el corredor a Cataluña", ha avisado.