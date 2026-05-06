Feijóo pide una mayoría del PP para no tener "un lío" y denuncia los "chanchullos" de Montero con fondos europeos

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un mitin en la campaña electoral andaluza, celebrado en Guadix (Granada), a 6 de mayo de 2026. - DIEGO PUERTA

GUADIX (GRANADA), 6 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido el voto para que el PP-A que encabeza Juanma Moreno vuelva a repetir su mayoría absoluta en Andalucía porque si no es así, se meten en "un lío". Además, ha alertado que apoyar a la socialista María Jesús Montero supone "importar el sanchismo en vena" y ha pedido "mandarla de vuelta a Madrid" porque ha sido la ministra de Hacienda "de todos los chanchullos", aludiendo al uso de fondos europeos para pagar pensiones que ha detectado el Tribunal de Cuentas.

"No queremos a una profeta del sanchismo otra vez aquí. Aquí, aquí hay un gobierno decente, un gobierno que sirve, un presidente honrado. Aquí no se mira para otro lado, aquí hay limpieza", ha asegurado Feijóo en un mitin en Guadix (Granada) junto al presidente del PP de la provincia, Francis Rodríguez; la candidata número tres por Granada, Celia Santiago; y el alcalde de la localidad, Jesús Lorente.

Feijóo ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez "es un cero absoluto de gestión" porque no tiene Presupuestos Generales del Estado (PGE) y "mueve miles de millones de euros sin la autorización de las Cortes".

"Y ahora nos hemos enterado cómo han gastado los fondos europeos: O no los han ejecutado o los que han gastado, los han gastado en los capítulos donde no se pueden gastar", ha criticado, después de que el Tribunal de Cuentas haya desvelado que el Ejecutivo usó 2.389 millones de fondos europeos al pago de pensiones por falta de crédito presupuestario.

APUNTA A LA POSIBILIDAD DE TENER QUE DEVOLVER LOS FONDOS

El líder del PP ha señalado que cuando Europa "pida cuentas" y pregunte al Gobierno en qué ha gastado los fondos que le daban para invertir, "probablemente" tengan que "devolverlos". "Oiga, esto no es gestionar, esto es hacer chanchullos. Y no puede ser que manden a Andalucía a la ministra de Hacienda de todos los chanchullos", ha afirmado.

Por eso, ha dicho que el próximo 17 de mayo hay que mandar a Montero "de vuelta a Madrid" porque Andalucía "ha dicho basta ya a los chanchullos" del PSOE. A su entender, esta comunidad "no necesita más sanchismo" y "decadencia" sino un Gobierno que "funciona" como el de Juanma Moreno.

Feijóo ha afirmado que Andalucía "tiene que ganar el 17 de mayo". "Si Andalucía gana el 17 de mayo, Juanma Moreno será el presidente de los andaluces. Y si no, queridos amigos, nos metemos en un lío que no sabemos ni cómo empieza ni cómo acaba", ha aseverado, advirtiendo de las consecuencias negativas de tener que pactar con Vox y recurriendo a la palabra "lío" que también empleó el presidente andaluz.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

