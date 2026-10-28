Feijóo pide saber qué medidas se tomaron tras Adamuz y exige una investigación del Gobierno y otra judicial

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, realiza una declaración institucional tras al choque de dos trenes en el término municipal de los Yébenes (Toledo). - DIEGO PUERTA/PP

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha asegurado este jueves que los ciudadanos tienen derecho a saber en qué "estado se encuentran las vías y los sistemas de seguridad" en España tras el choque de dos trenes en Toledo, que ha causado al menos 68 fallecidos. Por eso, ha pedido saber qué medidas se han adoptado desde el accidente de Adamuz (Córdoba) el pasado mes de enero y ha reclamado una "revisión completa e independiente" de toda la red ferroviaria, así como una investigación del Gobierno y otra judicial.

"Es imprescindible una investigación gubernamental inmediata y otra judicial en los tiempos que procedan, con todos los medios y sin interferencias", ha declarado Feijóo en una declaración institucional en la sede del PP, en la que ha arrancado trasladando sus condolencia a los familiares de las víctimas. Por el momento hay al menos 68 muertos y decenas de heridos tras el choque de un AVE contra un Iryo en el termino municipal de los Yébenes (Toledo).

Feijóo ha admitido que hoy no es el día de "discutir sobre las responsabilidades políticas", pero ha subrayado que hay que dar seguridad a los españoles. "España tiene derecho a saber qué está pasando con sus infraestructuras, en qué estado se encuentran las vías y los sistemas de seguridad, qué advertencias se recibieron desde Adamuz y qué medidas se adoptaron", ha dicho, para añadir que los ciudadanos también "tienen derecho a una revisión completa e independiente de toda la red".

Feijóo ha señalado que el PP --que ha suspendido su agenda de campaña-- estará esta tarde a las 20.00 horas en los ayuntamientos de España apoyando el minuto de silencio que ha convocado la Federación Española de Municipios y Provincias "con dolor, con solidaridad y con exigencia". "Y yo el primero. Deseo que los heridos evolucionen favorablemente y que las víctimas descansen en paz", ha finalizado.

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