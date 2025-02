Feijóo pide a Sánchez información sobre la ayuda militar a Ucrania y promoverá una votación para "clarificar posiciones"

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "información, responsabilidad y claridad" sobre la situación en Ucrania y el gasto en Defensa. Por eso, ha anunciado que el Grupo Popular promoverá una votación en el Parlamento para "clarificar posiciones".

Así se ha pronunciado tras reunirse con seis exministros de Exteriores y Defensa de los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy y con varios diplomáticos y expertos internacionales para analizar la evolución del conflicto entre Rusia y la Unión Europea.

En una rueda de prensa en la sede del PP, Feijóo ha anunciado que el PP planteará un debate monográfico y urgente para que los partidos políticos se pronuncien sobre la integridad territorial de Ucrania, el respaldo a la posición de la UE en defensa del vínculo transatlántico y el compromiso de España en la defensa común europea.

CRITICA QUE ESPAÑA SEA EL PAÍS QUE MENOS DESTINA A LA SEGURIDAD

Feijóo ha asegurado que, igual que están haciendo el resto de países europeos, el Gobierno debe de ser "transparente ante los ciudadanos y explicar los riesgos" a los que se enfrentan. Además, le ha pedido "responsabilidad" porque "todos", empezando por el Gobierno, deben "estar a la altura de las circunstancias".

En tercer lugar, le ha pedido "claridad". "Si el Gobierno, hoy mismo en Ucrania, está adquiriendo compromisos en nombre de España, merecemos saber cuáles son y con qué apoyos cuenta para cumplirlos. Sería una irresponsabilidad manifiesta comprometer nada, llevando las manos vacías", ha manifestado.

En este punto, ha dicho que "España no puede seguir siendo el país de la OTAN que menos porcentaje destina, en términos de PIB, a la protección y a la seguridad de los españoles". "Por tanto, el Gobierno tiene que aclarar cuál es su compromiso y con qué recursos y con qué fórmulas piensa satisfacerlo", ha resaltado.

Por eso, ha dicho que el Grupo Popular --que ya ha pedido la comparecencia de Sánchez en el Pleno del Congreso-- dará en primer lugar los pasos "para un debate monográfico y urgente en el Parlamento español". Y, en segundo lugar, ha avanzado que promoverá "una votación donde se decida cómo deben fijarse los compromisos internacionales y la posición final de España".

Así, ha invitado a todas las fuerzas políticas a pronunciarse sobre la integridad territorial y la soberanía de Ucrania; y el respaldo a la posición de la Unión Europea y defensa del vínculo transatlántico "sin imposiciones unilaterales y dentro del respeto entre todos sus componentes".

En tercer lugar, ha animado a los grupos a pronunciarse teniendo en cuenta los compromisos sobre la contribución de España a la defensa común de Europa. "Queremos que se sepa quiénes no quieren o quiénes no pueden suscribir estos compromisos. Les adelanto que el PP tiene sentido de la responsabilidad, a diferencia de otras formaciones de la Cámara, y será esa responsabilidad la que nos guíe", ha declarado, para dejar claro que el PP no va a dar "un apoyo ciego e incondicional a lo que Sánchez decida unilateralmente".

