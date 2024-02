Feijóo pide a Sánchez respuestas "concretas" y aclarar qué responsabilidad política y personal tiene en 'caso Koldo'

Urge a Armengol también a dar la cara porque las principales autoridades del Estado "no pueden tener una sombra de sospecha"



MADRID, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha emplazado este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a dar la cara y no "esconderse" ante las informaciones que se están produciendo en relación con el 'caso Koldo' relativo a la trama de mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia. A su entender, se requieren "respuestas concretas, valientes y asumir las responsabilidades".

"Sánchez tiene que contestar a los españoles qué responsabilidad política, y en su caso qué responsabilidad personal, tiene en la trama que estamos conociendo. Todo hace evidente que conocía hechos que conforman la trama y por eso exigimos que no la siga tapando, que dé todas las explicaciones", ha declarado Feijóo en una comparecencia en el Senado.

Esta solicitud de Feijóo se produce tras la información publicada este jueves por El Confidencial que revela que el comisionista del Ministerio de Transportes, Victor de Aldama, y el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, ofrecieron a Begoña Gómez dos oportunidades de negocio que coincidieron en el tiempo con las adjudicaciones de contratos de emergencia de la cartera dirigida entonces por José Luis Ábalos para la compra de mascarillas que ahora investiga la Audiencia Nacional en el 'caso Koldo'.

LOS ESPAÑOLES "MERECEN CONOCER LA VERDAD"

Tras asegurar que los españoles "merecen conocer la verdad", el jefe de la oposición se ha referido también a las informaciones "vinculadas" a la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, durante su etapa como presidenta de Baleares y que, a su juicio, "no fueron ni aclaradas ni afrontadas convenientemente" este miércoles.

"Y las novedades de hoy, que relacionan al ex ministro de Fomento, tampoco", ha añadido, después de que el juez de la Audiencia Nacional que investiga estas presuntas comisiones irregulares para la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia señale a José Luis Ábalos como "intermediario" de esta trama.

Feijóo ha asegurado que el PP está analizando las informaciones que se están publicando --se reúne en Génova el comité de seguimiento que ha creado el partido para estudiar el 'caso Koldo'-- y ha enumerado la lista de personas "vinculadas" que es "cada vez mayor".

"De momento, tenemos ya confirmados seis ministros, dos secretarios de Organización, dos gobiernos autonómicos, la presidenta del Congreso de los Diputados y personas de máxima confianza del entorno, de la cúpula del PSOE y del Gobierno de España", ha enfatizado.

"SÁNCHEZ LO CONOCÍA Y LO TAPÓ"

En este sentido, ha recalcado que "no hay un solo español que crea que esto coge" al presidente del Gobierno "por sorpresa" ni hay un solo ciudadano que "no vea un cerco al señor Sánchez cada vez más grande y cada vez más próximo".

"Ayer se lo dije al señor Sánchez y hoy se lo reitero: estoy convencido de que el señor Sánchez conocía lo que estaba ocurriendo y lo tapó. Al menos en seis ocasiones fue informada la Moncloa de la trama de las mascarillas que estamos conociendo junto con otras en los últimos días", ha manifestado.

El presidente del PP ha indicado que "lo que está pasando en el Gobierno y en el PSOE es muy grave" y este caso requiere "respuestas concretas, valientes y asumir responsabilidades". A su entender, esas respuestas deben ser en "tiempo real" ante la gravedad de las informaciones.

Por eso, Feijóo ha emplazado al Gobierno de Sánchez a aclarar "cuántas personas, cuántos altos cargos, cuántos ministros están implicados" en este caso y "desde cuándo el presidente del Gobierno sabe en todo o en parte lo que ha ocurrido". "¿Y por qué el presidente del Gobierno durante años ocultó denuncias que tenía en Moncloa sobre una trama corrupta de comisiones en la compra de material sanitario?", ha preguntado.

PIDE TAMBIÉN A ARMENGOL DAR LA CARA

Feijóo ha insistido en que tanto Sánchez como Armengol deben dar la cara ante lo que se está conociendo. "La Presidencia del Congreso es la tercera autoridad del Estado y se está escondiendo", ha aseverado, para añadir que ambos, "además de dar muchas explicaciones, tienen que tomar muchas decisiones".

Tras asegurar que "las principales autoridades del Estado no pueden tener "una sombra de sospecha de estas dimensiones y no despejarla", Feijóo ha pedido a Sánchez que ofrezca explicaciones, que no "siga tapando" esta trama y que "no mienta" aunque "sea habitual en él" porque los españoles "merecen conocer la verdad".

Feijóo, que ha comparecido en el Senado para presentar una iniciativa para bonificar el 50% de las cuotas de la Seguridad Social a trabajadores y empresas de Ceuta y Melilla, ha afirmado que celebra poder presentar una propuesta "que acredita que la política tiene que seguir siendo un compromiso con los intereses generales" y "buscar soluciones para los problemas reales de los ciudadanos".

En este punto, ha subrayado que llevan cien días de Gobierno desde la investidura de Sánchez pero "han sido cien días de líos, de amnistías, de atropellos y, todo parece indicar también de corrupción" tras las informaciones sobre esta trama que afecta "al Gobierno y al PSOE"

"Creo que los españoles no merecen que la actualidad verse sobre amnistía y corrupción, corrupción y amnistía en los cien primeros días de esta legislatura segunda del señor Sánchez", ha abundado el jefe de la oposición.

¿SE REUNIÓ TELLADO CON LA TRAMA? "EVIDENTEMENTE NO"

Tanto a su llegada al Senado como después a la entrada del Congreso, Feijóo ha sido preguntado por los medios si su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, se reunió con la trama. "Evidentemente no", ha respondido escueto en ambas ocasiones.

El propio Tellado ha negado haberse reunido con Koldo García, el exasesor del exministro Ábalos que está investigado en esta trama, y ha asegurado que su única relación con esa red es compartir los escaños del hemiciclo.

Según figura en un auto judicial del 7 de febrero, Koldo García dijo a un investigado de la trama que "había quedado con Miguel Tellado y 'Alberto' al día siguiente". Según precisa, el presunto 'cerebro' de la trama, el empresario Juan Carlos "Cueto, contactó el 2 de diciembre de 2023 al exasesor de Ábalos y éste le informó que le acababan de llamar y que había quedado con Miguel Tellado y 'Alberto' al día siguiente". Al ser preguntado también si es ese "Alberto", Feijóo ha respondido tajante: "Evidentemente no".