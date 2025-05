Feijóo promete un Congreso del PP con discusión ideológica y sin "esconder" diferencias: "El debate nos estimula"

La Junta Directiva Nacional del PP aprueba la convocatoria del Congreso, los ponentes y los miembros de la Comisión Organizadora

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que el PP no va a "esconder sus diferencias" ante el XXI Congreso que la formación celebrará los días 4, 5 y 6 de julio en Madrid sino que apostarán por debatirlas en el marco de ese cónclave para llegar a acuerdos, dado que, según ha dicho, "la unidad no se impone" sino que se "construye".

"Sólo a los políticos pequeños les incomodan los debates o la opinión de sus compañeros. A mí, no. Aquí ni se insulta a los presidentes autonómicos ni se cambian los votos detrás de una cortina. El debate nos estimula y nos ilusiona", ha garantizado Feijóo en su intervención ante la Junta Directiva Nacional del PP, que ha aprobado la convocatoria de ese cónclave en julio.

Feijóo ha subrayado que no ha convocado este congreso para "cumplir un trámite" sino para "discutir de fondo", "construir ideas", "revisar propuestas" y decir a los españoles lo que piensan y lo que harán si gobiernan España.

Además, ha indicado que escucharán a la sociedad civil, especialmente, en aquellos asuntos que más preocupan a los ciudadanos. "En este partido no impone todo uno; lo construimos entre todos y para todos los españoles", ha añadido.

"VAMOS A MOJARNOS"

Dicho esto, ha señalado que hablarán de "un modelo de país", incluyendo asuntos como la libertad e igualdad ante la ley, la economía, el empleo, la inmigración, la vivienda, los servicios públicos, la sanidad, la educación, el agua, la seguridad, el impulso de la natalidad, o reducir trabas burocráticas e impositivas.

"Hablaremos también de unir una España que otros han querido dividir", ha enfatizado el presidente del PP, que ha subrayado que apuesta en este congreso por "crecer", "abrir", "integrar" y "discutir", pero no por "dividir".

Feijóo ha señalado que en el congreso del PP hablarán de ellos mismos pero sobre todo van a hablar de España. "Vamos a mojarnos, porque quien quiere gobernar de verdad no huye ni se esconde como Sánchez. Va de cara. Y nosotros vamos a dar la cara por los españoles", ha aseverado.

En este punto, ha indicado que en el cónclave el PP no va a "esconder diferencias" sino que van a "convertirlas en propuestas" porque "la unidad no se impone" sino que "se construye". "La verdadera unidad nace del respeto y se fortalece con confianza", ha apostillado.

Así, ha recalcado que dentro del PP no todos piensan igual pero quieren lo mismo: "un partido más fuerte, una mejor España y un futuro con esperanza para la España que viene". "Esto es lo que no es une y lo más importante que puede tener un partido", ha agregado.

Feijóo ha dicho que quiere que los españoles sepan que están "totalmente preparados y a su disposición" y que no les van a "fallar". "Lo que prometa, se hará. Os doy mi palabra. Y os aseguro que tengo palabra. Lo que prometo, se hará; y, si no, me lo reivindicaréis", ha aseverado, cosechando de nuevo un aplauso de los suyos.

APROBACIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA

La Junta Directiva Nacional ha aprobado la convocatoria del XXI Congreso Nacional del Partido Popular con "carácter extraordinario", que se celebrará en Madrid los días 4, 5 y 6 de julio de 2025. El número de compromisarios será de 3.264, de los cuales: 584 son natos y 2.630 electos, de los que 125 pertenecen a NNGG, además de 40 de PP exterior, y 10 pertenecen a la Comisión Organizadora.

Además, se ha nombrado una Comisión Organizadora, que tendrá plenas competencias sobre todos los aspectos y decisiones relacionadas con la preparación del cónclave y que está integrada por: el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano; la diputada por Melilla Sofía Acedo; y el alcalde de Ferrol y senador José Manuel Rey.

Esa comisión también contará con vocales de las distintas comunidades: Antonio Repullo (Andalucía); Aragón Rocío Dívar (Aragón); Beatriz Llaneza (Asturias); Cristóbal Marqués (Islas Baleares); Poli Suárez (Canarias); María José González (Cantabria); Carolina Agudo (Castilla-La Mancha); Francisco Vázquez (Castilla y León); Santiago Rodríguez (Cataluña) ; Juanfran Pérez Llorca (Comunidad Valenciana); Hipólito Pacheco (Extremadura); Paula Prado (Galicia); Ana Millán (Madrid); José Miguel Luengo (Murcia); Amelia Salanueva (Navarra); Amaya Fernández (País Vasco); Cristina Maiso (La Rioja), Guillermo Martínez (Ceuta) y Miguel Marín (Melilla).

Además, lo integrarán por Beatriz Álvarez Fanjul, presidenta de Nuevas Generaciones; así como José María Arribas, Ángel González, Enrique Núñez y David Parry en Organización. Por su parte, Beatriz Alameda coordinará la Comunicación; Alberto Durán y Francisco Galeote se encargarán del departamento Jurídico: Carmen Navarro de la dirección financiera; Juan Carlos Vera de los Estatutos; Isabel Figueira de Protocolo e Invitaciones: María Aguilera de los Compromisarios; y María Delgado del Reglamento.

El montaje del congreso del PP recae en César Maicas; 'Nuevos españoles' recaerá en Carmen Cervantes; y de la coordinación de enmiendas José Antonio Bermúdez de Castro junto Paula Gómez Angulo.

PONENTES DE LA PONENCIA POLÍTICA Y DE ESTATUTOS

La Junta Directiva Nacional ha aprobado las siguientes ponencias y personas encargadas de su redacción y defensa: la ponencia Política: el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno; el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; la eurodiputada Alma Ezcurra; y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

En el caso de la Ponencia de Estatutos, estará dirigida por el presidente de Murcia, Fernando López Miras; la presidenta de Extremadura, María Guardiola; la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera.

PLAZOS DEL CONGRESO

A partir de la convocatoria del Congreso se abre un plazo de 15 días para que cualquier afiliado del partido se pueda inscribir para participar en todo el proceso electoral. Hasta las 14.00 horas del día 3 de junio de 2025. Según el PP, cada afiliado podrá presentarse como compromisario hasta 5 días antes del día de la votación, según ha informado el partido.

Además, los candidatos a la Presidencia deberán presentar su precandidatura del Congreso hasta las 20.00 horas del día 28 de mayo. Para ser proclamado precandidato a la Presidencia del partido será necesario presentar el apoyo de, al menos, 100 afiliados al corriente del pago de las cuotas.

En el supuesto de que se presentasen dos o más candidaturas, la Comisión Organizadora proclamará a los candidatos presentados, convocándose la campaña electoral interna, que comenzará el día 30 de mayo a las 9.00 horas y finalizará a las 24 horas del día 15 de junio.

Las asambleas para elegir a los candidatos a la presidencia del partido y para la elección de compromisarios se celebrarán el día 16 de junio de 2025, según ha informado el Partido Popular en un comunicado.