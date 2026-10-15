Feijóo promete una investigación sobre la "invasión" de Ceuta y buques marroquíes en aguas españolas que elevará a la UE

Archivo - Foto Rueda Prensa Pte Pp Alberto Nuñez Feijoo En Bruselas - PARTIDO POPULAR - Archivo

BRUSELAS 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado este jueves desde Bruselas que si gana promoverá una investigación sobre la "invasión" de Ceuta y la incursión de buques militares marroquíes en aguas españolas a finales de julio que, según ha dicho, después elevará a la Comisión Europea.

"Al final, todo se sabrá. Los españoles tenemos derecho a conocer por qué nos han agredido, por qué nos han invadido, por qué han utilizado durante la invasión buques de la marina marroquí", ha declarado a los medios en Bruselas, tras asistir a la cumbre del Partido Popular Europeo (PPE), previa al Consejo Europeo.

Ante sus colegas del PPE, Feijóo ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de hacer esfuerzos para "ocultar lo que ha ocurrido" en la ciudad autónoma. "Hoy mismo lo ha vuelto a hacer, a la entrada del Consejo", ha censurado.

Por eso, se ha comprometido a investigar lo ocurrido en Ceuta a finales de julio y ha dicho que si gobierna tras las elecciones generales del 29 de noviembre va a promover una investigación para estudiar "todas y cada una de las cuestiones", incluida "la presencia de fragatas y patrulleras marroquíes en aguas españolas". "Y daremos cuenta a la Comisión del contenido de esa investigación", ha agregado.

Además, Feijóo se ha comprometido a "utilizar todos los recursos" que le proporciona "el marco europeo de respuesta a la emergencia para desalojar a las personas que de forma irregular continúan en territorio español". A su entender, "no está en juego solo la seguridad" de España sino "la seguridad de Europa". "Y, por tanto, Europa tiene que ser consecuente con este atentado a su propia soberanía", ha apostillado.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))