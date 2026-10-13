Feijóo promete subir las pensiones conforme al IPC: "No voy a cuestionar el sistema público en ningún caso"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante el acto solemne de homenaje a la bandera nacional y desfile militar por el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, en la Plaza de Cánovas del Castillo, a 12 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido este martes revalorizar las pensiones conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC) si llega al Palacio de la Moncloa y ha dejado claro que no va a cuestionar el sistema público de pensiones "en ningún caso". Además, se ha comprometido a "garantizar" el futuro de las pensiones para los jóvenes.

"Yo voy a garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones para las gentes que no las han cobrado y que están dudando si las van a poder o no cobrar. Por tanto, primer compromiso. Segundo compromiso, voy a revalorizar las pensiones a la gente que las están cobrando", ha declarado Feijóo, al ser preguntado expresamente si las va a revalorizar, reducir o congelar en caso de gobernar.

En una entrevista en 'esRadio', que ha recogido Europa Press, Feijóo ha explicado que llevará a cabo esos compromisos aunque sabe "lo difícil que es" porque hay un "déficit enorme". Además, ha señalado que "el boom de natalidad" que hubo entre los años 60 y 1974 lo "va a poner muy difícil".

"Ahora bien, el sistema público de pensiones es una cuestión que no voy a cuestionar en ningún caso. Por tanto, revalorización con el IPC de pensiones, la respuesta de sí", ha manifestado el jefe de la oposición a menos de 50 días para las elecciones generales.

Además, se ha comprometido a "garantizar el futuro de las pensiones" para los jóvenes de España y ha dicho que "eso es un objetivo básico". Eso sí, ha admitido que para eso la economía tiene que "crecer de forma sana, no a través del gasto público, ni a través del incremento masivo de impuestos", y se tiene que "mejorar la productividad" y "la competitividad", dejando de "gastar aquello que es superfluo y evitable".

POLÍTICA "ESPECULATIVA" DE SÁNCHEZ EN VIVIENDA

El presidente del PP ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho una "política absolutamente especulativa" en vivienda, interviniendo el mercado como, según ha dicho, hacen "los partidos populistas, comunistas y de extrema izquierda".

A su entender, en ese contexto lo que hace el propietario que no tiene seguridad de cobrar y además le ponen un precio a tope, es retirar las viviendas del mercado. "Y esto es lo que ha pasado. Hay un lugar especialmente claro del fallo de la política de vivienda que es Cataluña", ha apostillado.

Feijóo ha recordado que bajo el mandato del actual presidente del Gobierno se han producido cerca de 300.000 desahucios, a un ritmo de 97 diarios. Por eso, ha afirmado que el desahucio más importante es sacar a Pedro Sánchez de Moncloa.

"Lo que hay que hacer es un único desahucio en España, que es sacar a Sánchez de Moncloa. Eso sí, un desahucio democrático. Pero este es el desahucio más importante que tiene España", ha enfatizado el presidente de los 'populares'.

También ha criticado que ahora el jefe del Ejecutivo quiera "agitar" la calle con la vivienda ante los comicios de noviembre cuando, a su juicio, ha sido él quien ha creado el problema y no pierde oportunidad de reunirse con fondos de inversión cuando viaja a Nueva York.