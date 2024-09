Feijóo reta a Page y Lambán a desmarcarse del cupo catalán en el Congreso a través de los diputados de C-LM y Aragón

Dice que ninguno de los 'barones' del PP aceptará la bilateralidad y que "todo" el PP comparte la petición Ayuso de negociar entre todos



MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a los presidentes socialistas a "dar la cara" ante el "desafío histórico" que supone el llamado cupo catalán y ha apelado en especial a los líderes del PSOE en Castilla-La Mancha y Aragón, Emiliano García-Page y Javier Lambán, para que sean "coherentes" con su biografía política. Tras criticar al socialista manchego que diga "una cosa" y después no la haga, ha retado a los diputados nacionales de Castilla-La Mancha y de Aragón a desmarcarse del pacto con ERC en el Congreso.

"Yo no hago crítica, hago crónica. Lo que le digo es que el señor Páge dice una cosa y después, pues no la hace. Hay diputados de Castilla-La Mancha en el Congreso, hay diputados de Aragón en el Congreso", ha declarado Feijóo, retando así a que los parlamentarios de esas comunidades actúen en consecuencia.

En una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha señalado que Page "sabrá lo que tiene que hacer" pero le ha recordado que fue presidente de su comunidad "por mil votos de diferencia". "A mí lo que dice Page me gusta. Lo que hace, lamentablemente, al menos de momento, pues no es lo que dice", ha abundado.

En el caso de Lambán, expresidente de Aragón, ha indicado que es una persona que plantea "lo que ha planteado el Partido Socialista desde siempre" y ha añadido que si mantiene esa "coherencia", "habrá posibilidad de pactar cosas". De hecho, ha recordado que cuando él era presidente de la Xunta de Galicia, "pactó con ocho presidentes autonómicos", entre ellos Lambán y Page, "principios básicos de un modelo de financiación autonómica".

"SE JUEGAN SU BIOGRAFÍA POLÍTICA"

El líder del PP ha señalado que él lo que pretende es que los presidentes del PP, los cuatro que "quedan", "hagan lo que puedan dentro de su partido", dado que "se juegan" su "biografía política". "Lo importante en política no solamente es estar, lo importante en política es hacer. Y cuando te vas, que la gente diga, esta persona ha sido coherente", ha manifestado.

Feijóo ha recalcado que hoy el PSOE es "el partido con menos representación territorial de la historia del Partido Socialista" porque "gobiernan en cuatro comunidades autónomas y sin mayoría en algunas de ellas" como en Navarra y en Cataluña. "Eso supongo que querrán decir algo, ¿no?", ha avisado.

En este punto, ha recalcado que es un momento "muy importante" por el "desafío histórico" que vive España, dado que, a su juicio, Pedro Sánchez quiere "cambiar la organización territorial del Estado" y "la financiación de los servicios públicos de los españoles".

"Ante ese desafío histórico hay que dar la cara. Y le puedo asegurar que yo voy a dar la cara", ha aseverado, para subrayar que él va a decir a los españoles que el presidente del Gobierno les está llevando "a un precipicio".

"UNA PURGA FEDERAL" EN EL CONGRESO DE NOVIEMBRE

Feijóo ha asegurado que "la purga de Sánchez en las listas ha sido enorme" y ha pronosticado que en el congreso federal que el PSOE va a celebrar en noviembre se va a producir una "purga federal", de forma que "aquellos que levanten la mano" no serán los "próximos barones del Partido Socialista en sus comunidades autónomas".

"Pero como la mayoría del Comité Federal son personas que están en oposición, son personas que no defienden institucionalmente sus territorios porque no los gobiernan, pues prefieren ser líderes de la oposición que líderes de pensamiento dentro del Partido Socialista", ha indicado.

Al ser preguntado si uno de los destinatarios de su mensaje es el secretario general del PSOE en Madrid, Juan Lobato, Feijóo ha señalado que a Lobato lo escucha "con mucha atención". "Dice cosas algunas veces muy sensatas, pero después vemos que quedan un poco efervescentes", ha dicho, para añadir que él debería decidir si quiere defender a Sánchez o ser la alternativa en Madrid.

NO BILATERALIDAD PARA "BLANQUEAR" EL CUPO CATALÁN

Feijóo ha explicado que los presidentes autonómicos son los "representantes ordinarios del Estado" en sus CCAA y ha defendido que la financiación autonómica se debata de forma multilateral en foros como la Conferencia de Presidentes o el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

En este punto, ha indicado que "lo ha dicho la presidenta Ayuso, lo comparte todo el Partido Popular" y cree que también los presidentes del Partido Socialista "aunque no puedan decirlo" porque para hablar de asuntos bilaterales que afectan a una comunidad, Sánchez puede convocar "cuando quiera". "Ahora, para hablar de lo que es de todos, convoque usted a los órganos donde están todos, Conferencia de Presidentes, CPFF, como ha sido siempre así", ha apostillado.

Al ser preguntado si él acudirá si le convoca Sánchez en Moncloa, Feijóo ha señalado que él ha acudido siempre que le ha convocado. "Lo que no me puede convocar el presidente del Gobierno es para acordar nada en contra de la igualdad de los españoles, porque no lo haré", ha afirmado, para añadir que él no está dispuesto a "mantener a un presidente asistido".

Feijóo ha garantizado que sus presidentes no negociarán de forma bilateral la financiación autonómica ni una condonación de deuda. "Las CCAA del PP no van a aceptar acuerdos bilaterales para intentar blanquear el concierto independentista o la soberanía fiscal de Cataluña. ¿Por qué? Porque esto no solamente va de dinero, esto va de modelo, esto va de si somos iguales ante los servicios públicos o no", ha resaltado.

"Si alguien quiere replantear un sistema de concierto para Cataluña, tendrá que ponerlo en la Constitución española, tendremos que someterlo a referéndum, votaremos todos los ciudadanos y a ver lo que resulta", ha enfatizado.

El líder del PP ha indicado que el procés busca una soberanía fiscal que ahora Sánchez pretende conceder a través de una "reforma constitucional encubierta" y ha lamentado que en este momento quienes mandan en España no representan siquiera el 6% de los votos, en alusión a los independentistas.