Feijóo se reúne con una asociación de militares para apoyar su labor en Ceuta e insiste en que puedan hacer detenciones

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con representantes de la Asociación de Tropa y Marinería de España (ATME). - PP

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha reunido este martes con representantes de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) para conocer la situación de los militares desplegados en Ceuta y reafirmar la necesidad de que se les reconozca como agentes de autoridad y puedan realizar detenciones.

"Hoy nos hemos reunido con ATME para conocer de primera mano la situación de los militares destinados en Ceuta y trasladarles nuestro apoyo", ha informado Feijóo en su cuenta personal de la red social 'X'.

A su juicio, y "frente a la inacción del Gobierno", es necesario "proteger a quienes nos protegen y darles todas las garantías para defender a los ceutíes y nuestras fronteras".

En ese sentido, ha recordado que el PP tiene una iniciativa registrada en el Congreso para que los militares tengan la condición de agentes de la autoridad "al efecto de que puedan identificar y, en su caso, detener a quien infrinja la ley".

Hasta ahora ha habido patrullas militares que han sufrido agresiones por parte de inmigrantes llegados a Ceuta en la entrada masiva de finales y los soldados tuvieron que huir al no portar armas ni poder responder.