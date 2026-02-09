Feijóo, ante la salida de prisión de 'Txeroki': "Bildu ordenó, el PSOE ejecutó y el PNV acató"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene en un mitin durante la campaña electoral del 8-F en Aragón, a 4 de febrero de 2026, en Huesca, Aragón (España). - Verónica Lacasa - Europa Press

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reaccionado a la salida de prisión de este lunes del exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias 'Txeroki', en régimen de semilibertad. "Bildu ordenó, el PSOE ejecutó y el PNV acató", ha señalado.

Así lo ha expresado en un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press, después de que 'Txeroki' haya salido minutos antes de las ocho de esta mañana de la prisión de Martutene (San Sebastián), en régimen de semilibertad.

De este modo, el preso --que fue trasladado en agosto de 2024 de la prisión francesa de Lannemezan a la guipuzcoana de Martutene-- podrá salir de la cárcel durante el día entre semana, aunque tendrá que pernoctar en el centro penitenciario, donde permanecerá también los fines de semana.

La medida fue autorizada por el Gobierno Vasco a propuesta de la Junta de Tratamiento de la prisión donostiarra de Martutene, en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que supone una flexibilización en su régimen de internamiento, aunque permanece en segundo grado, sin que se le haya concedido el tercer grado.

Esta fórmula se contempla para que los presos avancen en su resocialización a través del trabajo o el voluntariado y, para ello, el recluso tiene que tener 'un plan de ejecución' en el que se establece lo que va a hacer mientras esté por el día fuera de prisión.

No obstante, la medida debe contar también con la autorización del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, al ser el tribunal sentenciador, por lo que, en caso de ser denegada, queda sin efecto.

"Así es como 'Txeroki', condenado a 400 años de cárcel, sale de prisión. Por obra y gracia de una consejera socialista que regala libertad a quien se la arrebató a sus compañeros", ha espetado el presidente del PP, en referencia a la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José.

'Txeroki' fue detenido el 17 de noviembre de 2008 en Francia y ha sido condenado a diversas penas tanto por la Justicia gala como por la española. En 2011 fue sentenciado a penas que sumaban 377 años de cárcel por 21 intentos de asesinato y actos terroristas.