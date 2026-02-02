Feijóo se vuelca en la recta final de la campaña aragonesa y cerrará el viernes con Azcón en Zaragoza

El presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, y el candidato del PP a la reelección a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, durante una comida mitin, en el Hotel Valdeherrera, a 1 de febrero de 2026, en Calatayud, Zaragoza, Aragón (España). - Ramón Comet - Europa Press

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se volcará los próximos cuatro días en Aragón para participar activamente en la campaña electoral de las autonómicas que se celebran el domingo 8 de febrero, incluyendo un mitin de cierre en Zaragoza con el candidato del PP a la reelección, Jorge Azcón.

En concreto, Feijóo recorrerá esta semana las provincias aragonesas, empezando por Teruel este martes, con el objetivo de arropar al PP aragonés de Azcón, al que "todos los sondeos pronostican una victoria abrumadora", según fuentes del PP.

Según el PP, serán cuatro días "intensos, de contacto directo con la gente, visitando empresas e instalaciones industriales y participando en mítines electorales" con el candidato 'popular', han añadido las mismas fuentes.

ESTE MARTES ESTARÁ EN TERUEL Y EL MIÉRCOLES EN HUESCA

Así, este martes dedicará el día a Teruel, donde visitará las instalaciones del aeropuerto y finalizará el día participando en un acto electoral, ya por la tarde. El miércoles, Feijóo se trasladará a Binéfar (Huesca) donde visitará una empresa y finalizará el día en Huesca, con el mitin central de campaña junto a Jorge Azcón.

El jueves estará por la zona del Bajo Aragón visitando Andorra y otras localidades de la zona. La semana la concluirá Feijóo el viernes participando en el cierre de campaña en Zaragoza con el presidente de Aragón y candidato del PP, según ha informado el partido.

El objetivo del PP con esta intensa presencia de Feijóo en la recta final de campaña es "reducir la dependencia de Vox" y "acrecentar" la distancia que separa a los 'populares' del PSOE en las elecciones del próximo 8 de febrero, según han indicado a Europa Press fuentes de la dirección del PP.

Así, el PP dedicará esta última semana a apuntalar la idea de que lo que se decide en las urnas no es quién va ganar sino "cómo va a gobernar" Azcón. Por lo tanto, tratará de apelar al voto útil para que el Partido Popular logre la suficiente fuerza parlamentaria y "no depender" de la formación de Santiago Abascal, han añadido las mismas fuentes.

AZCÓN DEBERÁ BUSCAR ACUERDOS, SEGÚN LAS ENCUESTAS

Azcón decidió adelantar las elecciones ante la imposibilidad de aprobar los presupuestos --en una jugada similar a la de la extremeña María Guardiola-- y las encuestas coinciden en que el PP será la fuerza ganadora, pero sin llegar a la mayoría absoluta de 34 años.

Si se cumple ese escenario que vaticinan los sondeos, Azcón no podrá gobernar en solitario y se verá obligado a fraguar pactos estables en medio de un Parlamento autonómico fragmentado con el objetivo de poder ser investido de nuevo presidente de Aragón.

En los comicios de mayo de 2023, el PP consiguió 28 escaños (35,5%) frente a los 23 del PSOE (29,55%). A más distancia se situaron Vox, que obtuvo 7 diputados (11,2%); Chunta, con 3 escaños (5,10%) o Aragón Existe, que también logró 3 actas (4,95%). Izquierda Unida, Podemos y Partido Aragonés tuvieron cada uno de ellos un escaño.

Aunque el PP puede mejorar posiciones y escalar hasta los 30 escaños, la subida de Vox --que puede ser de hasta cinco escaños más de acuerdo con algunos datos demoscópicos-- le colocaría en una posición de fuerza a la hora de negociar con Azcón, en línea con lo que ya está sucediendo en Extremadura tras los comicios del pasado 21 de diciembre.