Felipe González condena el ataque al hospital de Gaza y lamenta que el acuerdo de paz "está ahora más lejos que nunca"

El expresidente del Gobierno Felipe González interviene durante el 'II Ciclo de encuentros para el diálogo y el debate', en el Auditorio Mutua Madrileña, a 18 de octubre de 2023, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno Felipe González ha condenado el ataque terrorista de Hamás y el bombardeo al hospital de norte de la Franja de Ganza, que ha dejado 471 fallecidos, y ha lamentado que el acuerdo de paz está "ahora más lejos que nunca", por lo que ha pedido que la respuesta sea "acorde con el derecho internacional".

González ha participado este miércoles 18 de octubre en el diálogo El Nuevo Rumbo de Latinoamérica junto al expresidente colombiano Juan Manuel Santos, organizado por la Fundación Mutua Madrileña, en el que han tratado el futuro de América Latina y temas de actualidad como el conflicto de Israel y las negociaciones para la investidura del futuro gobierno en España.

En su intervención, respecto a la política nacional, Felipe González ha remarcado que "no hay una sola reforma que no pase por un acuerdo conforme a las votaciones de hace unos meses", en referencia al resultado electoral del 23J. Además, se ha mostrado fiel defensor de esta idea, aunque "se me echen encima, sobre todo las redes sociales", ha asegurado.

En el contexto del diálogo, ambos exdirigentes políticos han coincidido en que el futuro de América Latina recae sobre la necesidad de colaboración de los todas las regiones y han delegado sobre Lula da Silva, presidente de Brasil, la responsabilidad de liderar esta cooperación dada la importancia e impacto del país que gobierna.