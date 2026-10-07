Felipe González critica a Sánchez por decir que el Congreso "traicionó" a la mayoría

El expresidente del Gobierno Felipe González durante el ‘In Memoriam’ a Javier Lambán y Guillermo Fernández Vara organizado por el Ateneo de Madrid, a 7 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno Felipe González ha criticado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haber dicho en su discurso de convocatoria electoral para el próximo 29 de noviembre que el Congreso "traicionó" a la mayoría.

"Me cuesta trabajo soportar que el presidente del Gobierno de mi país --de mi partido no, presidente del Gobierno de mi país-- diga que el órgano de la soberanía nacional el viernes traicionó a la mayoría", ha denunciado durante un acto de homenaje a los expresidentes de Aragón y Extremadura Javier Lambán y Guillermo Fernández Vara.

A renglón seguido, González ha avisado del riesgo democrático que supone cuestionar la representatividad de las Cortes Generales cuando se pierde una votación. "Si el Parlamento está traicionando la soberanía nacional, no importa que haya elecciones, porque del siguiente Parlamento también se podría decir que no representa la soberanía nacional", ha subrayado.

En este sentido, ha criticado también los discursos de formaciones aliadas del Ejecutivo que restan importancia a la convocatoria de elecciones.

"Oí decir a algunos políticos, no exactamente del Gobierno, pero de la alianza con el Gobierno, que no hacen falta elecciones, sino soluciones". En este sentido ha comparado estas declaraciones con las de la presidenta en funciones de Venezuela, Delcy Rodríguez. "Es exactamente lo mismo que dicen en Venezuela. Eso me deja enormemente preocupado", ha remarcado

PACTO ENTRE ADMINISTRACIONES COMO SOLUCIÓN A LA VIVIENDA

Por otro lado, González ha exigido a las fuerzas políticas dejar a un lado el enfrentamiento y centrarse en las urgencias estructurales, situando la crisis de la vivienda como prioridad.

Así, ha expresado que esta problemática "exige un pacto entre todas las administraciones", aunque ha lamentado que debido al "clima político no existe esta posibilidad, ni para la vivienda ni para Ceuta ni para educación".

Por ello, de cara a las elecciones del 29N ha reclamado a las formaciones proyectos tangibles y compromisos reales. "¿Me pueden ofrecer una campaña electoral sobre el informe PISA, sobre la crisis que hay en la vivienda, o sobre la situación en Ceuta?", ha indicado.

Frente a la reapertura de debates constitucionales, el expresidente ha reivindicado la vigencia del pacto del 78 y la trayectoria de su formación. "Somos el último partido que queda que pactó y votó la Constitución como siglas, el último con continuidad, que los demás no la han tenido", ha señalado antes de ratificar que él "votaría la misma" Constitución.