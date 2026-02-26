Felipe VI apela a los nuevos diplomáticos a actuar "con criterio" y advierte de que el miedo "aboca a la parálisis"

El Rey Felipe VI durante la entrega de los despachos de secretario de embajada a la LXXVII promoción de la carrera diplomática, en la Escuela Diplomática - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha defendido este jueves ante los nuevos diplomáticos españoles que la diplomacia es más necesaria que nunca en el mundo actual y les ha animado a no tener miedo, porque este "aboca a la parálisis" y no es algo que se puedan permitir, sino que deben ser "mujeres y hombres de acción" y actuar siempre "con criterio y prudencia".

En su discurso en la entrega de despachos a la LXXVII promoción de la Carrera Diplomática, el monarca ha querido comenzar recordando las palabras del que fuera secretario general de la ONU y Premio Nobel de la Paz, Dag Hammarskjöld, quien dijo que "aún hoy, la diplomacia sigue teniendo la última palabra".

"Lo dijo hace casi 70 años, pero estoy firmemente convencido de que la frase no ha perdido un ápice de su valor", ha subrayado, insistiendo como ya hiciera durante la Conferencia de Embajadores hace un mes en que "este es el tiempo de los diplomáticos". "Nunca habéis hecho más falta que ahora", les ha dicho a los 29 nuevos diplomáticos, insistiendo en que "no es un cumplido".

"Los diplomáticos debéis ser mujeres y hombres de acción, de iniciativa, como lo han sido, para orgullo de todos, muchos de vuestros precursores en la Carrera", ha señalado Felipe VI, quien ha citado también a Jorge Luis Borges y el verso que hay en su lápida, "...y que no temieran", para animarles a no tener miedo.

En nuestros días, ha señalado, "el miedo parece haberse instalado como una especie de enemigo difuso de la creencia en principios y valores". "Miedo a los desafíos globales irresueltos, a los usos espurios de la Inteligencia Artificial, a las informaciones falsas, a los conflictos abiertos, a la carrera armamentística, a la guerra", ha enumerado.

EL MIEDO ES ALGO QUE "NO OS VAIS A PODER PERMITIR"

El miedo, ha advertido Felipe VI, "a menudo aboca a la parálisis, y la parálisis es algo que no os vais a poder permitir". "Así que haced caso a Borges: no temáis, actuad, actuad con prudencia, juicio y criterio, pero actuad". Así las cosas, ha confiado en que "los tiempos que os aguardan, tan exigentes, sean una constante llamada a la acción" para todos ellos.

Como en otras ocasiones, el Rey ha defendido la importancia de "un orden internacional basado en normas comúnmente aceptadas y aplicadas".

"Defender las normas y el diálogo", ha dicho, "no es negar que las relaciones entre estados soberanos sean, esencialmente, relaciones de poder, sino apostar por encauzarlas y por ordenarlas hacia el bien común: la paz, la estabilidad y el progreso social y económico".

En este sentido, ha incidido en la importancia "para sostener esa dimensión normativa, que los hechos y las acciones nunca entren en contradicción con las palabras", animándoles a "creer en la universalidad de los Derechos Humanos, y actuar en consecuencia".

EL RESPETO A LA DIGNIDAD DEBE SER SU GUÍA

"Estar atentos, en particular, a los sectores más vulnerables de la población y ser implacables con el abuso y con la injusticia", les ha dicho a los nuevos secretarios de embajada, incidiendo en que "el respeto a la dignidad de la persona" debe ser siempre su "guía".

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha resaltado que esta es la cuarta promoción con más mujeres que hombres --16 mujeres y 13 hombres-- y también el hecho de que tres de los 29 nuevos diplomáticos han nacido fuera de España.

"Contribuís a que la carrera sea más moderna, más igualitaria, más democrática y a reforzar la política exterior feminista, uno de los pilares de la política exterior" de España, ha resaltado el ministro, incidiendo también en la "diversidad" de sus integrantes, una de las "señas de identidad y una de nuestras grandes fortalezas".