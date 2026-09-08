Felipe VI se reunió el lunes con Robles y autoridades militares para examinar la situación de Ceuta

Felipe VI se reúne con la ministra de Defensa, Margarita Robles, para examinar la situación de Ceuta. - X @CASAREAL

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rey Felipe VI mantuvo el lunes una reunión con la ministra de Defensa, Margarita Robles, y autoridades militares para analizar la situación de Ceuta desde el prisma de la defensa, tras la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos a finales de julio.

Según ha informado Casa Real a través de su perfil en la red social 'X', en la reunión también participaron el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro Esteban López Calderón, el comandante general de Ceuta, Luis Fernández Herrero, y los mandos operativos.

El mensaje está acompañado de una fotografía de la reunión, que no estaba incluida en la agenda del jefe del Estado ni de la titular de Defensa. Felipe VI aparece ataviado con el uniforme de capitán general del Ejército de Tierra.

Felipe VI siguió la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta con "gran preocupación e indignación", según informó Zarzuela. En un encuentro con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, coincidiendo con el día de Ceuta el 2 de septiembre, el jefe del Estado trasladó su deseo de poder visitar la ciudad autónoma tras la crisis, según informó el propio Vivas.

El presidente, Pedro Sánchez, señaló que la visita se hará cuando se "den las condiciones para ello", pero sin concretar una fecha, y días más tarde señaló que se producirá "en las próximas semanas".

La Casa Real ha insistido en trasladar "el apoyo de toda España" a Ceuta, y ha apelado a la unidad y a la convivencia en la ciudad autónoma.