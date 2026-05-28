Fernández Díaz se desmarca de 'Kitchen': No dio órdenes y el PP no le transmitió "preocupación" por Bárcenas

El exministro de Interior Jorge Fernández Díaz a su llegada a la Audiencia Nacional, a 28 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha asegurado este jueves que conoció el presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas a través de la prensa, negando que ordenara ninguna operación para robarle información comprometedora y que nadie del PP le transmitiera ninguna "inquietud" o "preocupación" por la información que pudiera atesorar. "Nadie me habló de la 'Operación Kitchen'", ha zanjado.

Así lo ha señalado durante su declaración como acusado ante el tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que juzga la 'Operación Kitchen', el presunto espionaje orquestado por el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información a Bárcenas sobre dirigentes del PP y obstaculizar, supuestamente de esa forma, la investigación sobre la existencia de una contabilidad opaca en el seno del partido.

Fernández Díaz, que sólo ha respondido a preguntas de su abogado y del tribunal, ha señalado que nunca ordenó poner en marcha ningún operativo contra el entonces tesorero. "En absoluto", ha insistido.

También ha relatado que no tuvo conocimiento de que Bárcenas pudiera ostentar información comprometedora para él o para otros dirigentes del PP, como tampoco que Sergio Ríos, chófer del extesorero también acusado en el juicio, fuera confidente de la Policía Nacional.

De la misma forma, el exministro ha detallado que nunca habló con el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino, también acusado en el juicio, sobre esa "operación", y ha incidido en que las cuestiones operativas policiales "no forma parte de la competencia y la responsabilidad del ministro del Interior".

"Yo me entero de esa operación cuando empieza a aparecer en medios de comunicación. No me había enterado de esa operación y, por tanto, no había hablado con nadie", ha remarcado cuando su letrado le ha preguntado si departió del tema con su ex 'número dos', Francisco Martínez, también acusado en el juicio.

NO RECONOCE LOS MENSAJES SOBRE EL ESPIONAJE

Asimismo, Fernández Díaz ha dicho que no reconoce mensajes supuestamente enviados a Francisco Martínez informándole sobre el clonado de los dispositivos de Bárcenas, que se llevó a cabo por parte de agentes de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional en una cafetería de Madrid, o interesándose sobre el chófer de Bárcenas.

En concreto, ha argumentado que al no tener conocimiento de los hechos en el periodo en el que presuntamente se enviaron, "jamás" pudo enviar un texto a Martínez sobre la materia. Además, bajo su punto de vista, "no tiene lógica" que el ministro informe al secretario de Estado, sino que es el "número dos" el que informa al "número uno".

Uno de los mensajes, que fue reproducido en la vista oral, tenía fecha del 18 de octubre de 2013 y rezaba lo siguiente: "La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 iPhone y 1 iPad). Mañana tendremos el informe. Según dice el informador (veremos si es así), ese material lo había dado B a los abogados para poder obtener a través de ellos los teléfonos y otros datos de su agenda, en orden a contactar con ellos para poder preparar su defensa jurídica".

En el juicio quedó acreditado que la fecha de ese mensaje habría coincidido en el tiempo con el clonado del contenido de varios dispositivos electrónicos de Bárcenas, un trabajo que, según reconocieron en el juicio los agentes que lo llevaron a cabo, se realizó en octubre de 2013 en una cafetería 'Vips' del centro de Madrid.

Francisco Martínez protocolizó los mensajes ante notario para certificar que los había recibido de Fernández Díaz. Sin embargo, el perito informático que los analizó, que declaró en el juicio a propuesta de Fernández Díaz, señaló que detectó "indicios de manipulación" y que no pudo garantizar que fueran enviados por el exministro.