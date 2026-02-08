Ferraz asume que el resultado del PSOE "no es bueno" y culpa al PP de la subida de Vox

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (1d), y la secretaria de Política Autonómica de la CEF, secretaria general de los socialistas aragoneses y candidata a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría. - Marcos Cebrián - Europa Press

MADRID 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La dirección federal del PSOE asume que van a cosechar un mal resultado en las elecciones de Aragón de este domingo y consideran que a la candidata, Pilar Alegría, le ha faltado tiempo para darse a conocer entre los aragoneses. Además culpan al PP de la subida de Vox que puede doblar sus escaños.

Se quejan de la campaña "sucia" del PP, plagada de "bulos", que ha dificultado a la exportavoz del Gobierno de Pedro Sánchez explicar sus propuestas "en positivo", según trasladan.

En todo caso, desde Ferraz defienden que Alegría ha hecho una buena campaña, "cercana", en la que ha recorrido buena parte de Aragón. Aplauden que no ha querido entrar a los "insultos" lanzados durante la campaña, en la que el PP la ha atacado duramente por comer con el exdirigente Francisco Salazar, después de que varias mujeres le denunciasen por acoso sexual en el canal interno del PSOE.

En todo caso, los socialistas admiten que el resultado no será bueno --19 escaños casi con un 45% escrutado, cuatro menos que en las elecciones de 2023-- aunque prefieren esperar a un análisis más sosegado para encontrar las causas de esta derrota.

No asumen, sin embargo, los resultados de los últimos sondeos conocidos al cierre de las urnas, que les sitúan por debajo de su suelo histórico y aseguran que sus datos internos les otorgan un resultado más cercano a los 20 escaños.

Además, reprochan al PP que haya convocado estas elecciones de manera anticipada, dan por hecho que no van a conseguir su objetivo y les culpan del crecimiento de Vox, que puede duplicar sus escaños respecto a las últimas autonómicas y subir hasta los 14 diputados. "Un mes en danza para volver a la casilla de salida y con Vox más fuerte", resumen en la dirección del PSOE.