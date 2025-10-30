Finaliza la comparecencia de Sánchez en la 'comisión Koldo' del Senado tras cinco horas de interrogatorio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en la Comisión de Investigación sobre el 'caso Koldo', en el Senado, a 30 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' ha acabado pasadas las 14.05 horas y tras cinco horas de interrogatorio por parte de todos los grupos, salvo el PNV, que le han preguntado sobre la financiación del partido, su relación con el exministro José Luis Ábalos o los cobros de dinero en efectivo en el partido, entre otras cuestiones.

Sánchez ha abandonado la Sala Clara Campoamor, escenario de la comparecencia, después de responder a las preguntas de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Vox, Geroa Bai, Agrupación Socialista Gomera, Compromís, Más Madrid, Coalición Canaria, Junts per Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Euskal Herria Bildu, PSOE y PP, en una sesión sin recesos en la que el presidente del organismo, Eloy Suárez Lamata, ha mantenido varios rifirrafes con el jefe del Ejecutivo y ha llamado al orden a algunos senadores.

El presidente ha criticado lo que ha considerado como la "comisión de la difamación" --"esto es un circo", ha dicho-- y ha reconocido que ha cobrado de forma "anecdótica" en metálico del PSOE, siempre de forma legal y previa presentación de justificante.

También ha admitido que el exministro Ábalos fue de su "máxima confianza" pero ha asegurado que sus "hábitos personales" le repugnan.

Cuando se iba acabando el interrogatorio, el senador del PP Alejo Joaquín Miranda ha planteado a Sánchez un careo entre él, Ábalos y el presunto conseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama, que ha sido pasado por alto por parte de Sánchez.